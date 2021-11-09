كم سيدفع إيلون ماسك ضرائب إذا قام ببيع 10% من أسهم تيسلا؟

خسر أغنى رجل في العالم «إيلون ماسك» الرئيس التنفيذى لشركة تيسلا، 15 مليار دولار من ثروته في 24 ساعة فقط، بعد أن قام بالتغريد على صفحته الرئيسية على موقع «تويتر»، حيث اقترح ماسك من خلال تويتة أن يقوم ببيع 10% من أسهمه في تيسلا.

ثروة إيلون ماسك قبل وبعد التغريدة

بلغت خسائر ماسك 15.1 مليار دولار من ثروته يوم أمس الاثنين، لتتراجع ثروته إلى 323 مليار دولار، مقارنة مع 338 مليار دولار قبل التغريدة، وفقاً لـ«بلومبرج».

وتسببت في هذه الخسائر تويتة لماسك في شكل استطلاع حول قيامه ببيع نسبة 10% من أسهمه في شركة تيسلا، وكانت نتيجة الاستطلاع 57.9% من الأصوات مؤيدة لهذه الاقتراح، وجاء هذه الاقتراح بعد أن اقترح الديمقراطيون الأمريكيون، «ضريبة المليارديرات»، وجاءت فكرة بيع الأسهم بناء على اقتراح قدمه العضو رون وايدن في مجلس الشيوخ الأمريكي، بفرض ضرائب على المكاسب غير المحققة للمليارديرات بما أن بعض الأثرياء لا يدفعون ضريبة الدخل الفيدرالية لأنهم يستطيعون الاقتراض مقابل أسهمهم بدلاً من بيعها.

كم تبلغ قيمة الضرائب التي سيدفعها؟

يبلغ عدد الأسهم التي يمتلكها إيلون ماسك في شركة تيسلا نحو 170.49 مليون سهم، وتمثل نسبة 10٪ من أسهمه نحو 17.049 مليون سهم، وتبلغ قيمتها 20.8 مليار دولار على أساس سعر إغلاق يوم الجمعة البالغ 1222.09 دولار للسهم.

وبذلك يكون قيمة ما سيدفعه ماسك من ضرائب على بيع أسهم بقيمة 20.8 مليار دولار، نحو 5 مليارات دولار فقط، وفقاً لـ "فوربس".

وجاء نص تغريدة ماسك على موقع تويتر: «لقد تم تحقيق الكثير مؤخرًا من المكاسب غير المحققة، على اعتبار أنها وسيلة لتجنب الضرائب، لذلك أقترح بيع 10٪ من أسهم تيسلا الخاصة بي. هل تؤيد هذا؟».

صورة التويتة

ماسك ملتزم بسداد الضريبة وعد ماسك بالالتزام بنتائج الاستطلاع، الذي أيده نحو 57.9٪، مشيراً إلى أن بيع الأسهم هو الطريق الوحيد بالنسبة له لدفع الضرائب لأنه لا يتقاضى راتباً أو مكافآت نقدية من أي عمل آخر.