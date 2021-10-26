تيسلا أول سيارة كهربائية تتصدر قائمة مبيعات السيارات في التاريخ

تصدرت تيسلا موديل 3 الكهربائية قائمة مبيعات السيارات في أوروبا لأول مرة في التاريخ خلال شهر سبتمبر الماضي على السيارات التي تعمل بمحرك احتراق داخلي، بحسب «JATO Dynamics».

حيث سجلت تيسلا موديل 3 الكهربائية بالكامل مبيعات وصلت إلى 24 ألف و591 سيارة خلال سبتمبر الماضي في دول أوروبا بارتفاع 58% على أساس سنوي متفوقة على أشهر السيارات وأعلاها مبيعًا في أوروبا خلال الشهور الماضية.

مبيعات قياسية لأول مرة في تاريخ السيارات الكهربائية

وخلال الشهر الماضي وصلت تيسلا لمبيعات قياسية لأول مرة في تاريخها و تاريخ السيارات الكهربائية، حيث وصلت مبيعاتها خلال سبتمبر 241 ألف و 300 سيارة في العالم أجمع.

والذي ساعدها على ذلك أن مبيعات السيارات انخفضت بمقدار الربع خلال سبتمبر الماضي في أوروبا، ويرجع ذلك إلى أزمة الرقائق الإلكترونية التي أدت إلى انخفاض إنتاج السيارات وعدم توفر 70% منها في الأسواق العالمية، بحسب التقارير

حيث سجلت أسواق دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة البريطانية والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة مبيعات وصلت إلى أكثر من 972 ألف و700 سيارة، وهو الأدنى منذ 26 عامًا.

توقعات مبيعات السيارات خلال الفترة القادمة

ولكن من المتوقع أن ترتفع مبيعات السيارات خلال الفترة القادمة بنسبة قليلة، وتحديدًا في يناير من العام القادم 2022 بعد أن تعود المصانع التي أغُلقت إلى العمل مرة أخري و يرتفع إنتاج السيارات.

ومن المتوقع أن تنحسر أزمة الرقائق الإلكترونية في الربع الثاني من العام القادم 2022، وتبدأ الصناعة تأخذ نفسها بالتدريج لتعود بالكامل في بداية 2023 علي حسب التقديرات الأخيرة

ولكن قد تحدث في الأمور أمور بحسب تصريحات مدير شركة إنتيل لصناعة الرقائق الإلكترونية، والذي صرح أن الأزمة قد تستمر حتي 2023 أيضا.