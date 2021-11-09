«القومية للأنفاق»: لا صحة لإلغاء تنفيذ الخط الخامس للمترو

كشف اللواء الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن حقيقة إلغاء تنفيذ الخط الخامس للمترو، قائلا: «لن يكون هناك إلغاء لتنفيذ الخط الخامس للمترو، ولكن تم تأجيل تنفيذه في الوقت الحالي، وأن دراسات المشروعات لدينا يتم تنفيذها بالأولويات»، مؤكدا أن الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ مشروعات عملاقة ستعمل على تطوير وتحديث منظومة النقل في مصر.

والي: تأجيل تنفيذ الخط الخامس للمترو

وقال والي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الخط الخامس للمترو، الذي يبدأ من منطقة الوفاء والأمل بمدينة نصر وينتهي بمنطقة شبرا مصر، تم تأجيل تنفيذه، لحين الانتهاء من بعض المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا، مثل مشروع القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل والقطار الكهربائي السريع، منوها بأن هذه وسائل نقل حديثة تمثل النقل الأخضر في مصر لأنها صديقة للبيئة، وستقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحا أن العمل يسير بصورة منتظمة، لتنفيذ الخط الرابع للمترو بشارع الهرم.

والي: لا يوجد قرار رسمي بإلغاء تنفيذ الخط الخامس للمترو

وأوضح والي، أنه لا يوجد أي قرار رسمي بإلغاء تنفيذ الخط الخامس للمترو، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل حاليا على استكمال محطات الخط الثالث للمترو، وتنفيذ الخط الرابع، حيث إن الخط الرابع سيتم على مرحلتين، ويشمل 38 محطة، مؤكدا أنه سيتم توريد 23 قطارا للمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو.

والي: تنفيذ إجراءات كورونا بشكل صارم

ونوه رئيس القومية للأنفاق بأن هناك تعليمات مشددة بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، في جميع مناطق تنفيذ أعمال الخطين الثالث والرابع للمترو، ومشروعي «مونوريل» العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، والقطار الكهربائي السريع والخفيف، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين، علاوة على التزامهم بارتداء الكمامات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن تنفيذ هذه المشروعات سيعمل على القضاء على الزحام المروري بالقاهرة الكبري، علاوة على وضع خطة شاملة لتطوير الخطين الأول والثانى للمترو.