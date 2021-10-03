القومية للأنفاق: بدء التشغيل التجريبي لأول قطار كهربائي في مصر

قال المهندس أيسر رأفت، مدير مشروع القطار الكهربائي والمتحدث الرسمي باسم الهيئة القومية للأنفاق، إن الهيئة بدأت في التشغيل التجريبي لأول قطار كهربائي في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن التشغيل التجريبي سيستمر لفترة محددة لاختبار قضبان السكة الحديد ونظم الإشارات ونظم وحدة التحكم المركزي ونظم الاتصالات، للتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على سير التشغيل، ومن ثم سيتم تشغيل القطار الكهربائي تجريبيًا دون ركاب خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لاختبار سيره على السكة قبل التشغيل الرسمي أمام الجماهير.

رأفت: تشغيل أول قطار كهربائي في مصر تجريبيا خلال أسابيع لاختباره على السكة

وأوضح رأفت، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تنفيذ أول قطار كهربائي في مصر، صمم على الطراز الأوروبي، وسيقدم خدمات أوروبية لجميع مرتادي من الركاب.

وأشار رأفت، أن المشروع يشمل في المرحلة الأولى 12 محطة، وتبلغ مساحته 70 كيلومترًا، بداية من محطة عدلي منصور إلى العاصمة الإدارية مرورًا بالعاشر من رمضان، بينما المرحلة الثانية ستشهد 4 محطات إضافية وتصل لـ94 كيلو مترًا، مؤكدًا أن جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، يتم تنفيذها بشكل دوري، للحفاظ على العاملين في المشروع.

رأفت: تنفيذ أول قطار كهربائي في مصر صمم على الطراز الأوروبي

وقال مدير مشروع القطار الكهربائي، إن محطات أول قطار كهربائي في مصر سيكون بها محلات تجارية، لاحتياج أي راكب لأي شيء يرغب في شرائه، مؤكدًا أن المدة الزمنية التي يستغرقها الراكب من محطة عدلي منصور إلى العاصمة الإدارية أو العاشر من رمضان لن تتجاوز الـ45 دقيقة.

ولفتت مدير المشروع، أن فيروس كورونا لم يؤثر على تنفيذ أعمال المشروع، وأن العمل يسير وفق خطة استراتيجية كاملة، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

رأفت: محلات تجارية بمحطات أول قطار كهربائي في مصر

وأشار رأفت، إلى أن مسار أول قطار كهربائي في مصر، يربط مجتمعات «العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – الروبيكي- المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة»، بإقليم القاهرة الكبرى، من خلال تبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور، ومع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، في محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية أيضا.

وأضاف رأفت، أن المشروع يربط القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية مع «العين السخنة - مطروح - السادس من أكتوبر -برج العرب -العلمين الجديدة» من خلال تبادل الخدمة مع القطار الكهربائي السريع في المحطة المركزية بالعاصمة الإدارية.