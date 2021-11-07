القومية للأنفاق: توقيع عقود تطوير الخطين الأول والثاني في المترو

قال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن معرض النقل الذكي في دورته الرابعة، ركز على محورين، الأول تعريف الشعب المصري بالتطورات التي حدثت في البنية التحتية وتحقيق العدد من وسائل المواصلات لدعم الاقتصاد الأخضر، أما المحور الثاني، تعريف الشركات الأجنبية بالفرص الاستثمارية التي يمكن لها أن تدخل فيها، حيث شاركت 250 شركة من 20 دولة، أغلبها مشارك في مشروعات مختلفة في مصر، مشيرا إلى أنه سيجري توقيع عقود مع شركات لتطوير البنية التحتية لخطوط المترو الأول والثاني، من خلال شركات أجنبية.

تطوير البنية التحتية في مصر

وأضاف «والي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن كل الشركات أبدت إعجابها بالتطوير الحادث في مصر، في مجال البنية التحتية والدعم المقدم للدولة في مجال المواصلات، حيث تنتشر خطوط جر كهربائي في مصر، وهو الأطول في العالم، وآخرها المونوريل والقطار الكهربائي السريع، الذي يصل مسافته إلى 2000 كليومتر.

إعجاب الشركات الأجنبية بالتطوير الحادث في مصر

وأكد رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن المشروعات متنوعة في التنفيذ والأدوات، وهذا الأمر أدى إلى إعجاب الشركات الاستثمارية، ورغبتها في دخول هذا المجال، مؤكدا أن مشروعات الجر الكهربائي تسبب تلوث بيئي أقل، وهذا سيقلل استخدام الوسائل العادية التي تستخدم البنزين، لافتا إلى أن مشروعات الجر الكهربائي تقلل الاحتكاكات، ونسبة ثاني أكسيد الكربون، وتقليل معدلات الصيانة للطرق، وهذا ما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة المناخ عندما أكد أن مصر تتجه إلى النقل الأخضر.