«بحوث الصحراء» ينظم تدريبا لـ22 خبيرا صوماليا في التنمية الزراعية

تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استقبل الدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، وفدا مكونا من 22 خبيرا صوماليا في التنمية الزراعية، ومختلف المجالات التنموية، التابعين لمشروع «سواليم» المعني بإعادة وترميم البيانات والقواعد المعلوماتية الخاصة بالعملية التنموية في الصومال والممول من منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، وذلك لحضور برنامج تدريبي تحت عنوان: الإدارة المتكاملة للأراضي والموارد المائية في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، وذلك بالتعاون مع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، الذي نظمة الدكتور محمد الحجري، أستاذ مساعد صيانة الأراضي.

مركز بحوث الصحراء

ورحب زغلول بالحضور، مؤكدا أن مركز بحوث الصحراء هو مركز تاريخي على مستوى الشرق الأوسط على مدار أكثر من 70 عاما، وبه أنشطة متميزة، ويسعده التعاون مع العديد من الجهات، لنقل خبرة المركز والتعرف علي أنشطته، ووحداته ومعامله، وتحقيق مزيد من التكامل والتواصل، وبحث سبل التعاون العلمي المستقبلي بين الأطراف المعنية.

تنظيم زيارة ميدانية لمركز التنمية المستدامة بموارد مطروح

وأكد رئيس بحوث الصحراء أنه سوف يتم تنظيم زيارة ميدانية لمركز التنمية المستدامة بموارد مطروح بمرافقة الدكتور أحمد يوسف، أستاذ الجيوفيزياء بشعبة الأراضي للتعرف على كافة الأنشطة التنموية للمركز، ومنها حصاد المياه من خلال الآبار الرومانية وآبار النشو، وإدارة المراعي الطبيعي، وتنمية الوديان، ووحدة غزل وتصنيع الصوف، والمعامل الخاصة بتحليل التربة، ومعاصر الزيتون وطرق عصره، والتعرف علي طرق تحسين السلالات الحيوانية، متمنيا للجميع زيارة موفقة وتعاونا مثمرا.