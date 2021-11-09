«الزراعة»: الجودة تمنح المنتج المصري مصداقية كبيرة بالأسواق العالمية

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية تعمل على تطوير القطاع الزراعي، وتوفير الجودة للمنتج الزراعي المصري في السوق المحلي، أو المنتجات التي ستصدر للخارج.

الجودة أصبحت من أهم المعايير التي يجرى العمل عليها

وأضاف «القرش» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن الجودة أصبحت من أهم المعايير التي يجرى العمل عليها؛ لأنها تمنح المنتج المصري مصداقية كبيرة لدى مختلف الأسواق العالمية.

وأوضح المتحدث باسم زارة الزراعة: «بالفعل استطاعت المنتجات المصرية دخول أسواق كان من الصعب عليها دخولها، خلال السنوات الماضية، مثل الياباني والصيني والأسواق الأوروبية؛ إذ تفرض إجراءات ومعايير صارمة».

تصدير الرمان المصري للصين شهادة جودة للمنتج

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تصدير الرمان المصري لبكين شهادة جودة للمنتج الزراعي المصري، موضحًا أن السوق الصيني كبير جدا، وفيه حجم طلب ضخم، وهناك فرص كبيرة لزيادة الصادرات الزراعية المصرية.

الدولة صدرت منتجاتها الزراعية إلى أكثر من 40 سوق جديد

ولفت الدكتور محمد القرش إلى أن الدولة المصرية صدرت منتجاتها الزراعية إلى أكثر من 40 سوق جديد خلال آخر 3 سنوات، متابعا: «نعمل على فتح المزيد من الأسواق، فمثلا نصدر للصين التمور، لكننا أصبحنا نصدر لها الموالح والرمان، وبالتالي فإننا نستهدف التنوع في تصدير الأصناف، كما أصبحت مصر الدولة الأولى عالميا في إنتاج الرمان، وزادت صادراتها من البصل والثوم والفراولة المجمدة والبطاطس بسبب الاهتمام بالجودة والتواصل المستمر والتنسيق الدائم مع مختلف دول العالم».