وزير الزراعة يوجه بزيادة طاقة المفرخات السمكية لإنتاج «الزريعة»

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع قيادات الهيئة العامة للثروة السمكية، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

«القصير» خلال الاجتماع، شدد على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنمية وتطوير البحيرات المصرية ومنع أي تعديات عليها والازالة الفورية لأي محاولات تعد.

زيادة طاقة المفرخات السمكية لإنتاج الزريعة

وأكد الوزير، على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول التابعة للهيئة، خاصة المزارع والمفرخات السمكية غير المستغلة؛ من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، منها في زيادة الإنتاجية، وتوفير فرص عمل، وذلك بطرحها للإيجار أو التشغيل، من خلال القطاع الخاص.

كما شدد على ضرورة زيادة طاقة المفرخات السمكية لإنتاج الزريعة، سواء كانت البحرية أو المياه العذبة لتوفيرها للبحيرات والمزارع.

وأشار «القصير»، إلى الإسراع في تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير واتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للحافظ عليها، وكذلك الإسراع بالانتهاء من منظومة التحول الرقمي والمناطق التابعة لها.

الارتقاء بمجتمع الصيادين

من ناحيته، استعرض صلاح مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية، نشاط الهيئة خلال العام الماضي، وكذلك ما تم من إنجازات في تأجير المزارع السمكية وتحصيل المديونيات المستحقة، وأيضا جهود الهيئة في الارتقاء بمجتمع الصيادين وتقديم خدمات ذات جودة ممتازة للجمهور والسعى نحو تحقيق معدلات تصدير عالية. ‏ ‏