تأجيل محاكمة المتهمين في «كفن عين شمس» لـ23 نوفمبر الجاري

أجلت جنح مستأنف عين شمس برئاسة المستشار محمد سليمان في القضية رقم 9945 استئناف 12936 لسنة 2021 لكل من «مراد. ن»، «أحمد. ن»، «أيمن. س»، المتهمين من قضية عين شمس المعروفة إعلامياً بـ الكفن، لاتهامهم بقضية نصب على بعض المواطنين، واحتيال وبيع شقق سكنية وهمية إلى 23 نوفمبر.

وأحالت النيابة المتهمين بقضية كفن عين شمس إلى محكمة الجنايات في واقعة تقديم الكفن بعد الانتهاء من التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة نجحت في القبض على المتهمين الهاربين بواقعة إجبار 3 أشخاص على تقديم الكفن بمنطقة عين شمس خلال اختبائهما بإحدى المحافظات.

وكانت النيابة العامة قد تسلمت تحريات المباحث النهائية بشأن واقعة فيديو «الكفن» بمنطقة عين شمس، وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات، من بينها الخطف والبلطجة واستعراض القوة، مؤكدة أن المتهمين ألقوا الرعب في نفوس الضحايا وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم 9 من شهر مايو الماضي لعمل الصلح بين الطرفين.

وفي يوم 9 مايو، وبناء على اتفاق الوسطاء المعنيين للصلح بين الطرفين، توجه المجني عليهم الثلاثة، رفقة وسطاء، إلى مسكن المتهمين، ففوجئوا فور وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء في وجوههم، واقتيادهم من السيارة التي كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم.

إجبار المجني عليهم على تقديم أكفانهم

وقبل إدخالهم المسكن، أَحضر المتهمون 3 أكفان وأجبروا المجني عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين ممن كانوا طرفا في الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصوروهم خلال ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم، كما تعدوا عليهم بالسب والتهديد بالقتل والإيذاء وأرغموهم على تقبيل يدي وقدمي والدة المتهمين المقدمة الأكفان إليهم.

تهديد المجني عليهم بالقتل

وأكدت التحريات، أن المتهمين أشهروا في وجوه المجني عليهم مرة أخرى بنادق آلية وخرطوش ومسدسا وهددوهم بالقتل، وأطلقوا سراحهم بعد فترة من احتجازهم نزولًا على طلب أحد الوسطاء.

وإثر ذلك، تم تداول مقطع مصور تضمن تقديم المجني عليهم الأكفان للمتهمين، بعدما نشره أحد أفراد عائلتهم، تنكيلًا بالمجني عليهم، فرصدته إدارة البيان بمكتب النائب العام، وبالعرض أمر بسرعة التحقيق في الواقعة.