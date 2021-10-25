تحقيقات فيديو الكفن تفجر مفاجأة: الوسيط خدع المجني عليهم وسلمهم للمتهمين

كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 14758 لسنة 2021 جنايات عين شمس، والمعروفة إعلاميا بقضية فيديو الكفن، والمتهم فيها 34 من أفراد وأنصار عائلة الميرغني بعين شمس، «31 محبوسين و3 هاربين»، أن المتهمين ارتكبوا جريمة خطف المجني عليهم عاطف حسن الريس وشقيقه محسن وإسلام نجل الأول، بطريق التحايل، بأن أوحى المتهمان الأول والثاني «إبراهيم الميرغني وعز الميرغني»، للمتهم الثامن خالد السماك باستدراجهم إلى حيث تواجد باقي المتهمين.

وأوضحت أن المتهم الثامن تمكن من خداع المجني عليهم، حيث استغل سابق علاقته بالمجني عليه الأول عاطف الريس، وأوهمه بأنه توسط لدى المتهمين لإنهاء خلافهم وعقد مجلس صلح بينهم، فانصاعوا له رغبة منهم في إنهاء الخلاف، وتمكن بتلك الحيلة من بلوغ مقصد المتهمين.

استعراض القوة

كما بيّنت التحقيقات أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهما «عاطف» ونجله «إسلام»، وذلك بقصد ترويعهما وإلحاق أذى معنوي بهما.

احتجاز دون حق

وأفادت أن المتهمين جميعا احتجزوا المجني عليهم الـ 3، دون حق أو أمر أحد من المختصين بذلك، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكان ذلك مصحوبا بتهديدهم بالقتل، بحيث أحرزوا سلاحا ناريا مششخنا بغير ترخيص، وذخيرة دون ترخيص.

اعتداء على حرمة الحياة الخاصة

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليهم، حيث التقطوا لهم صورا وتسجيلا مرئيا، بغير رضاهم، في مكان خاص، وأذاعوا المقطع المرئي المتحصل عليه من الجريمة، كما انتهكوا حرمة الحياة الخاصة بأن نشروا عن طريق الشبكة المعلوماتية، المقطع المرئي.

استعمال قوة وعنف

كما أوضحت التحقيقات أن المتهم رقم 26 أحمد نصر الدين فرغلي إبراهيم، وشهرته أحمد الميرغني، استعمل القوة والعنف مع ضابط شرطة، بأن أشهر سلاحا ناريا «بندقية خرطوش» في مواجهته، لحمله على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وهو ضبطه تنفيذا للأمر الصادر من النيابة العامة.

محاكمة جنائية

وعقدت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة المتهمين بمقر انعقاد المحكمة، شمال القاهرة، حيث استمعت لطلبات الدفاع الحاضر معهم، والتي تمثلت في إحالة فيديوهات الواقعة لقسم المساعدة الفنية بالإذاعة والتلفزيون، لبيان دور كل متهم، كما طلب إخلاء سبيل المتهمين، الذين تم القبض عليهم، وسماع أقوال مجري التحريات.

وانتهت المحكمة بالتأجيل لجلسة 26 ديسمبر المقبل، لتنفيذ طلبات الدفاع، كما أمرت بإخلاء سبيل 6 متهمين محبوسين، وهم صباح أحمد عليوة، ومنى نصر الدين، ورجب أحمد حسن، وعلاء عبد المنعم وشقيقه مصطفى، ورضا أحمد يوسف، ليصبح عدد المتهمين المحبوسين على ذمة القضية 25 شخصا.