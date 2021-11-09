علي الدين هلال: الحوار الاستراتيجي بين مصر وأمريكا اتسم بالندية

قال الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الحوار الاستراتيجي الحالي بين مصر وأمريكا، اتسم بالوضوح والشفافية والندية المتبادلة، كاشفًا أن حديث وزير الخارجية الأمريكي في الحوار الاستراتيجي، الذي أجرى بواشنطن مؤخرا، ركز على قوة العلاقات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف «هلال»، خلال استضافته اليوم الثلاثاء، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، ويشارك في تقديمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن عودة الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، في هذا التوقيت بالأخص يحمل الكثير من الدلالات الهامة.

هلال: أمريكا اعتقدت مصر جثة هامدة في فترات سابقة

ولفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أنه في فترات ما ماضية، كانت أمريكا تعتقد بأن مصر أصبحت جثة هامدة، وأنها دولة فقدت قدرتها الداخلية، ولم يعد لها رؤية أو طموح خارجي، موضحًا أنه لم يكن يتوقع أن تعود مصر إلى ريادتها في المنطقة وتكتسب قدرتها الداخلية والخارجية من جديد، في وقت قصير للغاية.

وأردف أن العلاقات الدبلوماسية بشكل عام، لا تعرف معاني التعاطف أو الاهتمام، موضحًا أن الدول الكبرى تتقارب إلى بعض الدول بقدر ما ستحققه لها تلك الدول من مصالح.

هلال: مصر استهدفت تنوع علاقاتها السياسية على مدار التاريخ

وأشار إلى أن مصر على مدار تاريخها، وتحرص على تنوع علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع غالبية دول العالم دون استثناء، مستشهدا بموقف مصر بالحرب العالمية الأولى، حينما كانت إحدى مستعمرات بريطانيا في ذات الوقت، وعلى الرغم من ذلك أخرت إعلانها تأييد بريطانيا في تلك الحرب على حساب ألمانيا، مؤكدًا أن مصر على مدار التاريخ كانت دولة ذات نزعة استقلالية تهدف إلى تنوع علاقاتها مع معظم دول العالم.

ونبه «هلال»، بأن مصر خلال السنوات الأخيرة، نجحت من جديد في تنوع علاقاتها الدبلوماسية على المستوى القاري والدولي، سواء علاقاتها بأشقائها العرب أو الأفارقة، وكذلك على مستوى الكثير من القوى الكبرى حول العالم وعدد من الدول الأوربية ودول من قارات أخرى مختلفة.