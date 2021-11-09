نشأت الديهي: «أبو تريكة» متهم هارب.. وأحكام القضاء عنوان الحقيقة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك لغط مثار حول لاعب النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، بسبب احتفاء الصفحة الرسمية للنادي الأهلي وتهنئته بمناسبة عيد ميلاده، وأنه سمه من سمات الأهلي، معتبرًا أن معظم من يحب «أبو تريكة» ربما يكونوا حسني النية، موضحًا أن أن أحكام القضاء في مصر عنوان الحقيقة، مناشدًا أبو تريكة بالخروج في بث مباشر للتأكيد أنه ليس إخواني وليس متعاطفا معهم، واعدًا إياه بإذاعة الفيديو في برنامجه بل وسيقدم له اعتذارا.

سأعتذر لـ «أبو تريكة» على الهواء في هذه الحالة

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أنه إذا قام أبو تريكة بهذا الأمر سيعتذر له الإعلامي، بل وسينحني له احترامًا وتقديرًا على شجاعته ويستضيفه في برنامجه، متحديًا «أبو تريكة» على الهواء أن يقوم بذلك، معقبًا: «أطلع اخرسنا وقول أنا مش إخواني كلنا عشان الكل يستريح، وتعالى ادخل انتخابات اتحاد الكرة، بس أكد للجمهور أنك ليس إخواني»، مؤكدًا أن أبو تريكة متواجد خارج مصر منذ 4 سنوات.

أبو تريكة يعد متهما هاربا وهناك حكم قضائي ضده

وأوضح «الديهي»، أن أبو تريكة يُعد متهما هاربا وهناك حكم قضائي ضده بسبب ممارسات مالية، ومدرج على قوائم الإرهاب، وكل من هو إخواني إرهابي طبقًا للقانون، «لم يقل في أي تصريح له إن ليس إخواني، وإنما يكتفي بقول إنه ليس إرهابي، وجميع الإخوان يروا أنهم ليسوا إرهابيين»، مؤكدًا أنه من حق جمهور الكرة أن يحب أي لاعب في الملعب، و لو لم يخرج «أبو تريكة» بتصريح يؤكد خلاله أنه ليس إخواني خلال 24 ساعة، فلا ينبغي أن يتحدث أحد عن أنه لاعب كرة وليس له علاقة بالسياسة، وأذاع مقطع فيديو للإخواني، محسن راضي، يعترف خلاله بانتماء أبو تريكة للإخوان.