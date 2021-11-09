المالية تنجح في جمع 67 مليار جنيه من السوق المحلي

نجحت وزارة المالية في جمع نحو 67 مليار جنيه من السوق المحلي بعد أن أصدرت أذون خزانة متعددة الآجال، اليوم الثلاثاء، بمتوسط أسعار فائدة تراوحت ما بين 12.49% الى 13.25 %، وفقاً للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

المالية تطرح أذونات بـ8.59 مليارات جنيه

وبحسب موقع البنك المركزي، فقد أصدرت وزارة المالية أذون خزانة آجل 182 يوم بقيمة 8.59 مليارات جنيه وبلغ متوسط سعر الفائدة عليها نحو 12.64% بعدما طرحت صباح اليوم الثلاثاء أذون بقيمة 14.4 مليار جنيه.

المالية تجني ثمار جهدها

وأصدرت «المالية» أذون خزانة اجل 364 يوم بقيمة بلغت 41.32 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة سجل 13.25% بعدما كانت طرحت صباح اليوم إجمالي أذون بلغت قيمتها 51 مليار جنيه، بينما أصدرت أذون خزانة اجل 91 يوم بقيمة 14.96 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة بلغت 12.49 % بعدما طرحت نحو 4 مليارات جنيه في صباح اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة المالية أيضا أذون خزانة بقيمة 1.8 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة سجلت 12.89% بعدما طرحت صباح الثلاثاء، أذون خزانة بقيمة 27.2 مليار جنيه.

البنك المركزي ينوب عن وزارة المالية

وأسندت وزارة المالية، مهمة طرح وإصدار أذون وسندات الخزانة الحكومية بشكل أسبوعي للبنك المركزي المصري، من أجل تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعتمد وزارة المالية على أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية على غرار أذون وسندات الخزانة كأحد أهم موارد الدولة لسد العجز كأحد أهم ركائز تنويع مصادر التمويل عبر الاقتراض محليا أو الاقتراض الخراجي سواء من مؤسسات التمويل الدولية أو طرح سندات دولية سواء المقومة بالدولار الأمريكي أو اليورو.

الإبقاء على أسعار عائد الإيداع

كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، أبقت على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستوى 8.25%، و9.25% على الإقراض لأجل ليلة واحدة في آخر اجتماعات اللجنة في الخميس الموافق لـ 28 أكتوبر الماضي.