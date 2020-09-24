لجنة السياسة النقدية بـ"المركزي" تحسم أسعار الفائدة الليلة

تستعد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، للبت في أسعار الفائدة في الاجتماع الثامن خلال العام الجاري.

وكانت اللجنة قد أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع لها في 13 أغسطس من هذا العام، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، بعد قرار خفض سعر الفائدة بـ300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ يوم 16 مارس الماضي.

وتوقعت إدارة البحوث بشركة "اتش سي للأوراق المالية والاستثمار"، منذ أيام، إبقاء "المركزي" على سعر الفائدة دون تغيير، بعد أن أصدرت تقرير لها نشرته "الوطن" يبرز توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر مساء اليوم الخميس.

وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة "اتش سي": "مازالت مستويات التضخم تحت السيطرة، حيث جاءت أقل بكثير من مستهدف البنك المركزي عند 9% (+/- 3%) للربع الرابع من 2020، وأيضًا أقل من توقعاتنا السابقة عند 4.2% لشهر أغسطس على أساس سنوي، ذلك بسبب انخفاض أسعار الأغذية وضعف إنفاق المستهلك من وجهة نظرنا".

وتوقعت في التقرير أن ينخفض التضخم إلى 5% تقريبا في الربع الأخير من 2020، أي أقل من توقعاتنا السابقة التي جاءت عند 6% تقريبًا.

وتابعت: ارتفعت قيمة الفائدة الحقيقية إلى 4.7% و7% على الودائع قصيرة الأجل والقروض بالترتيب، وهذا أعلى بكثير من متوسط الـ12 عامًا الذي حقق -3.3% و0.8%.

وأشارت إلي أن المعطيات الحالية ترجح أن تظل معدلات الفائدة مرتفعة متضمنة فائدة الـ 15% على الودائع "أجل السنة" لدى بنوك القطاع العام للحفاظ على السيولة في القطاع البنكي، بينما ستحسن عودة التدفقات الأجنبية لسوق أدوات الدين المصري من وضع سيولة الانتربنك وتؤدي إلى انخفاض عوائد أذون الخزانة من مستوياتها الحالية من وجهة نظرنا.

وانخفض التضخم السنوي ليصل إلى 3.4% في أغسطس من 4.2% في الشهر السابق مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% على أساس شهري مقارنة بزيادة بنسبة 0.4% في يوليو على أساس شهري وذلك وفقا للبيانات الصدارة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .