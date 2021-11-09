مبادرة إحلال السيارات: تخريد 8700 مركبة قديمة من أبريل حتى أكتوبر

استطاعت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، منذ إطلاقها في الأول من يناير 2021، من تخريد أكثر من 8700 سيارة، تتنوع بين سيارات ملاكي وتاكسي وميكروباص، حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وطبقت الحكومة المصرية مبادرة احلال السيارات، بتوجيهات رئاسية في مطلع العام الحالي 2021، وسلم الدكتور مصطفى مدبولي، رئبس مجلس الوزراء، الدفعة الأولى من السيارات الجديدة، التي تعمل بالغاز الطبيعي في شهر أبريل الماضي.

تخريد نحو 8 آلاف سيارة ملاكي مر على إنتاجها أكثر من 20 عاما

وقال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، إن مبادرة إحلال السيارات، نجحت في تخريد نحو 8 آلاف سيارة ملاكي متقادمة مر على إنتاجها أكثر من 20 عاما.

وأضاف «عوض» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مبادرة إحلال السيارات خردت نحو 700 سيارة وتاكسي مر على صنعها أكثر من 20 عاما، ليصل الإجمالي إلى نحو 8700 سيارة متقادمة.

ارتفاع عدد السيارات التي سلمتها وزارة المالية

وأشار عوض إلى ارتفاع عدد السيارات التي سلمتها وزارة المالية، ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، التي أطلقتها الدولة مطلع يناير الماضي، إلى نحو 8730 سيارة حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وارتفع عدد السيارات التي سلمتها وزارة المالية، ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، التي أطلقتها الدولة مطلع يناير الماضي إلى نحو 8730 سيارة حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي.

كانت الحكومة المصرية، أطلقت في يناير الماضي، مبادرة إحلال السيارات بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإحلال السيارات التي مر على صنعها أو إنتاجها أكثر من 20 عاما بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي لحماية البيئة من التلوث الناتج عن الوقود التقليدي، إلى جانب تحقيق وفر مالي في الموازنة العامة للدولة، بالاعتماد على أنه أقل تكلفة من الوقود التقليدي مثل السولار والبنزين.

وبدأت المرحلة الأولى من مبادرة احلال السيارات في محافظات القاهرة الكبرى، إلى جانب المحافظات الساحلية السويس وبورسعيد والإسماعيلية ومحافظة البحر الأحمر.