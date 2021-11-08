مبادرة إحلال السيارات: 8730 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي

ارتفع عدد السيارات التي سلمتها وزارة المالية ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات التي أطلقتها الدولة مطلع يناير الماضي إلى نحو 8730 سيارة حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي.

أطلقت الحكومة بتوجيهات رئاسية في يناير الماضي، مبادرة إحلال المركبات المتقادمة وتعمل بالوقود التقليدي التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عاما، بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي في مرحلة أولى في 7 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والبحر الأحمر والسويس والإسماعيلية وأخيراً بورسعيد، على أن يتم تطبيق المبادرة في المرحلة الثانية في عدد اخر في المحافظات قبل تعميمها في سائر أنحاء الجمهورية

عوض إحلال وتسليم ما يقرب من 9 آلاف سيارة جديدة منذ يناير 2021

وكشف الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بوزارة المالية، أن عدد السيارات التي تم إحلالها وتسليمها إلى أصحابها منذ إنطلاق المبادرة في يناير الماضي وصل إلى نحو 8730 سيارة جديدة متنوعة.

وأضاف «عوض» لـ«الوطن»، أن السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي التي تم تسليمها تتوزع بين 8000 سيارة ملاكي وتاكسي، بينما سلمت المبادرة نحو 370 سيارة ميكروباص تعمل بالغاز الطبيعي حتى نهاية الشهر الماضي.

34 ألف طلب جديد مستوف الشروط بنهاية أكتوبر الماضي

وأكد أن أعداد الطلبات الجديدة المكتملة التي تسلمها القائمين على تنفيذ المبادرة التي تنطبق عليها المواصفات والشروط ومكتملة الأوراق بلغ نحو 34 ألف طلب جديد حتى 31 أكتوبر الماضي، لافتاً أن القائمين على تنفيذ المبادرة يعملون في الوقت الحالي على إنهاء تلك الطلبات تمهيداً للتواصل مع أصحابها لتسليمهم السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي.

185 مليون جنيه تكلفة الحافز الأخضر حتى نهاية أكتوبر

وأكد المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات أن قيمة الحافز الأخضر الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة تحفيزاً لأصحاب السيارات المتقادمة للإشتراك في المبادرة وتسليم سياراتهم للحصول على سيارة جديدة بلغ حتى نهاية الشهر الماضي إلى نحو 185 مليون جنيه.