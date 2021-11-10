تعرف على سبب وقف استيراد التوك توك

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، صباح أمس، وقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات الثلاثية، وهو ما يعني وقف استيراد التوك توك، ليشمل القرار الأجزاء الآتية؛ القاعدة والشاسية والمحرك، كما شكلت وزارة التجارة والصناعة في مارس 2021، لجنة لإعداد مشروع إحلال التوك توك واستبداله بسيارات «فان».

ونقلت مجموعة من أعضاء مجلس النواب، رغبتهم في إيجاد بديل التوك توك في مصر، موضحين سبب وقف استيراد التوك توك.. في الأسباب الآتية:

سبب وقف استيراد التوك توك.. مخالفات تضر المجتمع

يمثل انتشار ظاهرة التوك توك وما يصاحبه من ظواهر اجتماعية خطيرة يتسبب في انتشارها ومرتبطة بوجوده، مثل ظاهرة عمالة الأطفال واستخدامه من قبل عديمي الخبرة بقواعد القيادة، ما يؤكد على أضرار تلك الظاهرة وتصاعدها لتشكل أزمة مجتمعية لها تبعات وأبعاد اقتصادية وأمنية ضارة، ويستلزم حتماً وقف استيراد التوك توك.

وكانت مجموعة من أعضاء البرلمان طالبوا مطلع الشهر الجاري الوقوف ضد تلك الظاهرة ووقف استيراد التوك توك، ليصفوه بالظاهرة المرعبة، خاصة أنه كثيراً ما يتم استخدامه كأداة في ارتكاب الجرائم لصعوبة تعقبه، ولا يلتزم سائقه برخصة قيادة، وهناك نحو 2,5 مليون مركبة تسير في شوارع مصر بلا تراخيص، باستثناء 2000 مركبة فقط تم ترخيصها.

وطالب النواب بـ إيجاد بديل التوك توك في مصر، أو تقنين أوضاعه ودمجه في الاقتصاد الرسمي، الذي لن يقضي على الجريمة ولكن سيساهم في الحد من انتشارها، حيث يكثر استعماله في المناطق التي يصعب الوصول إليها من خلال شبكات المواصلات العامة.

وطرح النواب الحلول للحد من ظاهرة المركبات غير المرخصة، وذلك عبر تقنين أوضاعها وإصدار التراخيض من المنبع، وتصنيعها في الداخل للحد من استيرادها، مؤكدين سهولة تصنيع قطع الغيار الخاصة.

يجدر الإشارة إلى تقنين أوضاع التوك توك منذ عام 2008 بالسماح بإصدار رخصة قيادة ومحاسبة من لم يقم بعمل تراخيص، وذلك في إطار ضبط وسائل النقل الجماعي.

كما تم حظر سير وسيلة نقل التوك توك في العواصم والمدن الكبرى والطرق السريعة والرئيسية.

ويعمل على التوك توك نحو 5 ملايين شخص، فيما يبلغ عدد تلك المركبات في مصر نحو 2,5 مليون مركبة، لم يتم ترخيص سوى ألفي مركبة فقط.