السجيني: «ندرس تقنين أوضاع التوك توك.. بورسعيد مفيهاش ولا واحد»

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المجلس قرر مؤخرا مناقشة مشكلة «التوك توك»، وذلك بعد ورود الكثير من الشكاوى للمجلس بخصوص تلك المركبة، وكذا مطالبات عدد كبير من النواب، «هناك الكثير من المواطنين المتضررين من انتشار تلك الوسيلة بدون مراقبة، عددها كبير وبيوت مفتوحة، وبورسعيد مفيهاش توكتوك واحد».

السجيني: لتقنين وضع التوك توك يجب وضع خارطة طريق بجدول زمني محدد

وأضاف «السجيني»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، الأحد، والذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مساوئ تلك المركبة مع استمرارها دون تنظيم أكبر من منافعها، ولذا ارتأى المجلس ضرورة حصر وترخيص جميع مركبات التوك توك في مصر كخطوة أولى لتقنين الأوضاع، مع وضع خارطة طريق بمراحل انتقالية وجدول زمني محدد.

السجيني: «التوك توك وسيلة لتحقيق الغاية ويجب البحث عن بديل»

وأوضح النائب، أنه ومع إصدار قرار منع استيراد التوك توك، فيجب توفير بدائل لهذا المنع بجداول زمنية محددة حتى لا تحدث أزمات، «التوك توك هو وسيلة لتحقيق الغاية، والتمناية هي سيارة ملاكي ومنتشرة في كل حتة ولكن مشاكلها نفس مشاكل التوك توك».

ولفت إلى أن حصر عدد التكاتك على مستوى الجمهورية هو أمر هام، حيث إنه توجد عدة محافظات تقوم بترخيص التوك توك، وأخرى لا يوجد بها تلك المركبة كبورسعيد، «عندي محافظات مرخصة، وأخرى مرخصة مرور، وثالثة مترخصة بحث جنائي، والبحيرة بتلاقي فيها التكاتك واخدة رقم، والتشريع ليس العصا السحرية في مصر لضبط الأمور».

وأكد «السجيني»، أن حل أزمة التوك توك لن يحدث إلا إذا انعقدت نية الحكومة المصرية لأخذ قرار بهذا الأمر، «المجلس هيدعم الحكومة بشرط أن تكون الحلول مبنية على رؤية متدرجة، وحتى الآن لم يفدنا أحد بقرار منع استيراد التوك توك، وأضراره بوضعه الحالي كبيرة، وهناك مقترحات بإنشاء مواقف مخصصة لمركبات التوك توك وخطوط سير لها».