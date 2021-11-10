ضبط 29 ألف محضر سرقة تيار ومخالفة شروط التعاقد في 72 ساعة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الكهرباء بوزارة الداخلية، بإشراف اللواء محمد يوسف، مدير الإدارة، من ضبط 28 ألفا و849 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، خلال الحملات التي شنتها الإدارة على مستوى الجمهورية، على مدار 72 ساعة، وجرى تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

تغليظ عقوبة سرقة التيار للقضاء على ظاهرة سرقة التيار

وقال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن التعديلات الجديدة في قانون الكهرباء غلظت عقوبة سرقة التيار للقضاء على هذه الظاهرة لردع المخالفين والحفاظ على المال العام، وهي كالتالي:

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

- في حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وتنقضي الدعوى الجنائية إذا جرى التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.

كيفية محاسبة المخالفين من سارقي التيار

وأشار المصدر لـ «الوطن»، إلى أن شركات توزيع الكهرباء حددت عددًا من الطرق لمحاسبة المخالفين من سارقي التيار الذين حررت محاضر ضدهم وفقًا للقانون كالآتي:

- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس، «ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهري وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا».

- غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير «5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام».

- يمكن للمواطن تقديم تظلم بشركة الكهرباء أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إذا وجد مبالغة في قيمة الغرامة.

- في حالة تجاهل محضر سرقة التيار الكهربائي الذي تم تحريره، يتم تحويل المحضر للنيابة وتصل العقوبة إلى الحبس في حالة عدم التصالح.

- إذا تم تحويل المحضر للنيابة يقدم طلبًا للتصالح ودفع الغرامة كاملة لتجنب توقيع عقوبة الحبس.

- غرامات سرقات التيار الكهربائي لا يمكن تقسيطها.

- في حالة تكرار السرقة وتحرير محضر آخر تغلظ العقوبة.