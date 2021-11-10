شروط وإجراءات وظيفة رفيق المسن من التضامن الاجتماعي

أصدرت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لائحة نموذجية تهدف لتنظيم خدمة وظيفة رفيق المسن، وذلك بعد العشوائية التي سادت خلال التقديم من قبل الراغبين بالحصول على الوظيفة.

شروط رفيق المسن

ووفقا لبيان التضامن، يوجد عدد من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في طالب وظيفة رفيق المسن، كما يلي:

- أن يكون مصريا.

- أن يقدم ما يفيد بموقفه من التجنيد.

- أن يكون حاصلا على مؤهل تعليمي متوسط على الأقل.

- أن يتراوح عمره بين 20 و45 عاما.

- أن يكون خاليا من الأمراض الجسدية والنفسية.

- اجتياز المقابلة الشخصية التي تعدها وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- اجتياز البرنامج التدريبي المُعد لهم.

- يتعين على الشخص الذي يعمل في مهنة رفيق المسن أن يؤدي عمله بدقة وأمانة، فضلا عن احترام السرية والخصوصية بشأن معلومات متلقي الخدمة ومراعاة البعد الاجتماعي والنفسي والثقافي للمسن.

- عدم الإساءة لللمسن أو استغلاله أو إهماله.

متى يحتاج المسن لرفيق؟

ويستفيد من خدمة رفيق المسن المسنين، الأشخاص المتقاعدين عن العمل والذين لا يقل عمرهم عن 55 عاماً إذا ما استدعت ظروفهم الصحية والاجتماعية.

كما أن التضامن حددت الإجراءات اللازمة للحصول على الخدمة، وهي أن يتقدم المسن أو ذويه بطلب من خلال ملء استمارة رفيق المسن المتاحة على موقع الوزارة أو التطبيق الإلكتروني أو تقديمها بإحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية بالاستعلام عن حالة المسن ورفع تقرير يوضح مدى استحقاق الطالب لهذه الخدمة.

الهدف من تنظيم وظيفة رفيق المسن

ويهدف إلى تنظيم خدمة ووظيفة رفيق المسن وكل ما يتعلق بها وتقنينها لتقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومتطلباته الحياتية، والحفاظ على الترابط والتماسك الأسري ويتحقق خلال توفير الخدمات الجيدة اللازمة للمسن داخل أسرته أو من خلال رعاية المسنين داخل مؤسسات الرعاية لمن يرغب في الاستضافة خارج نطاق الأسرة أو في صحبة مجموعة من النظراء المسنين.

كما يوفر المشروع وظائف للراغبين في العمل ممن تتوافر فيهم شروط شغل وظيفة رفيق المسن من خلال الجمعيات الأهلية الشريكة أو فرص للتطوع لمن يرغب في تخصيص جزء من وقته للمساهمة في تقديم خدمات اجتماعية.