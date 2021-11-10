6 توصيات من «التضامن» لتمكين المرأة وتنمية الطفولة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير صادر عنها بناء عن التوصيات الصادرة عن حلقات الحوار مع منظمات المجتمع المدني، على أهمية وضرورة قضايا تمكين المرأة وتنمية الطفولة.

ووضعت الوزارة، خلال تقريرها، مجموعة من التوصيات، من أجل تمكين قضايا المرأة وتنمية الطفولة، سوف نستعرضها خلال السطور التالية.

1) تشجيع منظمات المجتمع المدني على تطوير برامج التمكين الاقتصادي للمرأة، كنهج وقائي لحماية المرأة من الفقر ومن العنف، بالإضافة إلى توفير آليات لتغطيتها بالشمول المالي.

2) تشجيع منظمات المجتمع المدني على تنفيذ برامج للدعوة وكسب التأييد والتوعية، تهدف إلى الترويج بأهمية دمج مكون الصحة النفسية للأسرة ضمن برامج التنمية الاجتماعية للأسرة، والنشر والترويج للخدمات المقدمة من خلال مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية.

3) تشجيع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة والطفل على تصميم برامج ورسائل لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل، تستهدف وتؤكد على مشاركة كل أفراد الأسرة وتراعي المصلحة الفضلى للطفل.

4) تشجيع منظمات المجتمع المدني على تصميم حملات «مناهضة العنف ضد المرأة والطفل» طبقاً لأولويات المجتمعات استخدام أساليب التواصل المبسطة، مرتكزة على حقوق الأسرة حتى تجد استجابة أكبر بين الفئات الأولى بالرعاية.

5) تشكيل ائتلافات لحقوق، وتمكين الأسرة من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بتمكين المرأة والأسرة على المستويين المركزي والمحلي، لدعم رؤية مؤسسات الدولة في مكافحة العنف ضد المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، وذلك في إطار الدفع بقضايا وأطر التنمية المستدامة.

6) تشجيع منظمات المجتمع المدني على الترويج لآليات الإبلاغ سواء كانت الحكومية أو الأهلية المختلفة عن حالات العنف الأسري.

وكان التقرير الصادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، جاء نتاجاً عن مجموعة من حلقات الحوار مع منظمات المجتمع المدني والتي حملت عنوان «مشاركة المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية.. رؤية اجتماعية واقتصادية»، وحملت العديد من التوصيات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.