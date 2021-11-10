فتح طريق الإسماعيلية الصحراوي بعد زوال الشبورة

أعادت الإدارة العامة للمرور فتح طريق الإسماعيلية الصحراوي، ومحور 30 يونيو، بعد زوال الشبورة المائية التي توقف الطريق بسببها، كما أهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

قانون المرور الجديد

وحدد قانون المرور الجديد غرامات على تجاوز السرعة والإضرار البيئي واستخراج رخصة قيادة بدلًا من المنتهية والسير بدون فرامل وعدم وجود طفاية حريق السيارة وغيرها من المخالفات.

وحددت غرامة قدرها 2000 جنيه لمخالفة الإضرار البيئي وترك السيارة صف ثان في الأماكن غير المسموح بالانتظار بها وتركيب زجاج ملون.

غرامة السير عكس الاتجاه

أما عن غرامة استخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاه من 1000 إلى 3000 جنيه، وغرامة استعمال أجهزة تؤثر على الرادار غرامتها من 1500 إلى 3000، وغرامة مخالفة السير عكس الاتجاه غرامتها 5000 جنيه.

غرامة تجاوز السرعة

وغرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لتجاوز السرعة المقررة على الطرق وعدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور والسير بدون فرامل.

غرامة عدم اتباع تعليمات رجال المرور

أما عن غرامة عدم اتباع تعليمات رجال المرور تبدأ من 100 جنيه إلى 500 جنيه.

وغرامة ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور من 200 جنيه إلى 2000 جنيه.

غرامة عدم وجود طفاية حريق

وغرامة عدم وجود طفاية حريق في السيارة 300 جنيه، وغرامة عدم الاهتمام بالمصابين على الطريق 100 جنيه.

وغرامة من 300 إلى 1500 جنيه للاعتداء على رجال المرور أو ارتكاب فعل فاضح ومخل بالآداب العامة.

وفى حال انبعاث رائحة كريهة من المركبة غرامة تتراوح بين 500 جنيه إلى 1500 جنيه.

غرامة تعطيل المرور

وفى حال التسبب في تعطيل حركة المرور غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، وفي حال نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها غرامة 50 ألف جنيه.