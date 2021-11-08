نصائح المرور لـ«قيادة آمنة» في الشبورة: احذر السرعة

ناشدت هيئة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المصري، قائدي المركبات بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة، نظرا لتكون الشبورة المائية الكثيفة التي تصل حد الضباب على العديد من المدن، انخفاض الرؤية الأفقية، موضحة أنه من المتوقع أن تستمر هذه الأجواء خلال الأيام المقبلة بسبب زيادة نسبة الرطوبة وانخفاض درجات الحرارة الصغرى حيث الأجواء مهيئة تماما لتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة؛ وسرعان ما ينقشع الضباب مع سطوع الشمس.

نصائح مرورية للقيادة أثناء الشبورة

وجه مصدر أمني بـ الإدارة العامة للمرور، في حديثه لـ «الوطن» عدة ارشادات لقائدي المركبات، بالتزامن مع تحذير هيئة الأرصاد الجوية، مؤكدا ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات للقيادة الآمنة في ضوء المتغيرات الجوية وعدم اتضاح الرؤية على الطرق بسبب الشبورة المائية.

وأوضح المصدر، أن أفضل نصيحة للتغلب على الشبورة هي الالتزام بالسرعة في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية، حتى يتمكن قائد المركبة إيقاف السيارة عند رؤية الخطر قبل أن يصطدم به، والتوقف في مكان آمن حال عدم القدرة على الرؤية بشكل سليم، بعيدًا عن الملفات والمنحنيات وتشغيل الإشارات الضوئية لحين انقشاع الشبورة.

ونوه إلى ضرورة مضاعفة المسافات الأمنة بحيث يترك قائد المركبة مسافة أكبر من المعتاد بينه وبين السيارات التي تسير أمامه، ففي الظروف الطبيعية يترك السائق أمامه مسافة مقدارها أربعة أمتار لكل عشرة كليو متر سرعة على الأقل، وكذا مسافة أمان جانبية بين سيارته والسيارة التي بجواره 50 سم، ويجب مضاعفة هذة المسافات أثناء القيادة فى الظروف غير الطبيعية سواء كانت أمطار، ضباب، عواصف، أو رياح.

القيادة في الحارة الوسطى من الطريق

وأضاف أنه يجب الالتزام بالقيادة في الحارة الوسطى من الطريق، والاستعانة بالخطوط الأرضية تحسبا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمنى، مشيرا إلى أنه في حالة تعطل المركبة يجب التزام أقصى اليمين من الطريق وبعيدا تماما عن نهر الطريق، مع الاستعانة بكافة أنوار السيارة ، مؤكدا على عدم النزول من السيارة حتى لا تعرض حياتك للخطر.

أشار المصدر، إلى أهمية التحكم في عجلة القيادة جيدا مع تشغيل المساحات بشكل دائم لضمان وضوح الرؤية، وتفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل، مع الالتزام بفتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة حتى لا تحجب الرؤية عن قائد المركبة.