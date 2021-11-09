أسامة ربيع: زيادة رسوم المرور بقناة السويس 6% لن تؤثر على العملاء

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم، إن إيرادات قناة السويس هذا العام غير مسبوقة؛ رغم تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وبالمقارنة بين عامي 2020 و2021 في الفترة من يناير حتى أكتوبر، نجد أن أعداد السفن زادت بنسبة 8.8%، حيث مر بالقناة 15 ألف سفينة عام 2020، مقابل 17 ألف سفينة هذا العام، كما زاد العائد من الدولار بنسبة 12.4%، وكان 4.6 مليار دولار في العام الماضي، وأصبح 5.2 مليار دولار في 2021.

80 % من التجارة العالمية تمر بحريا

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على شاشة «المحور»، أن العالم بدأ يتعامل مع تداعيات كورونا، وبخاصة أن 80% من التجارة العالمية تمر بحريا، منها 12% في القناة، وبالتالي لم يعد هناك مجال للغلق، موضحًا أن القناة ترفع رسوم المرور بنسبة 6%؛ بداية من فبراير المقبل؛ إذ أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي معدلات نمو تقترب من 6% في عام 2021-2022.

ارتفاع معدلات الطلب على النقل البحري بمعدلات تصل إلى 6.7%

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن منظمة التجارة العالمية، أكدت ارتفاع معدلات الطلب على النقل البحري بمعدلات تصل إلى 6.7% خلال العام المقبل، متابعا: «أجرينا دراسات مطولة وقررنا رفع رسوم المرور في القناة، وبحثنا كل العوامل المؤثرة على النقل البحري، والزيادة لن تؤثر على العملاء وسترضيهم».