«آية حمادة» كفيفة هزمت الظلام برفع الأثقال وحققت لمصر 3 ميداليات ذهب

في عام 2019، تنبأت آية حمادة، الطالبة في المرحلة الإعدادية بمدرسة النور للمكفوفين بكفر الشيخ، بفوزها ببطولة العالم في رفع الأثقال، ووعدت والدتها بأنها ستعود بالميداليات الذهبية في 2021، وبالفعل تحقق ما وعدت به، ففازت بـ3 ميداليات ذهبية وواحدة فضية، لتتوج بطلاً للعالم في رفع الأثقال للمكفوفين للناشئين والكبار، وتعوض والدتها التي سهرت على تربيتها في ظل ظروف صعبة عن سنوات الشقا والتعب.

قصة «آية» تحمل كثيرا من التفاصيل المهمة التي تنم عن إصرارها في مواجهة التحديات التي واجهتها. تروي آية حمادة لـ«الوطن»، قصتها وبدايتها، فتقول «اتحديت الحديد، وقعدت 4 شهور في معسكر مغلق، مكنتش أعرف حاجة عن رفع الأثقال، فجأة كدة في 2019، والدكتور خالد عبادة، مدير الاتحاد قال عاوزين حد من المكفوفين، وأبلغتني مديرة المدرسة بذلك، وروحت عملت مقابلة في طنطا وبدأت اتدرب ودخلت بطولة الجمهورية، بالصدفة بقيت بطلة لكن اشتغلت على نفسي وحبيت اللعبة، والحمدلله فزت ببطولة العالم التي أقيمت في مصر، وكنت باتحدى بطلة أوكرانيا وغلبتها وجبت أول ناشئين وثاني عالم، ورجعت بـ8 ميداليات واحدة ذهبية والباقي فضية وبرونزية»

آية: تدربت 5 ساعات يوميا لمدة 4 أشهر

قهرت الطالبة الكفيفة بمدرسة النور للمكفوفين بكفر الشيخ المستحيل لتفوز ببطولة العالم، وتحدت نفسها وكثفت من تدريباتها: «الحمدلله تفرغت للتمرين، كنت بتمرن 5 ساعات في اليوم، وكنت بعيد عن أمي 4 شهور علشان المعسكر المغلق، وسر نجاحي هي أمي ودعواتها، وبتشاركني كل اختياراتي، ومفيش حاجة اسمها مستحيل، بقول لكل الناس طول ما أمي ورايا وبتدعمني مفيش عندي مستحيل، الإرادة بتصنع كل شيء».

برنامج كبير وضعه المدربون لـ«آية» وزملائها خلال الأربعة أشهر ليستطيعوا الفوز ببطولة من أهم البطولات: «كان برنامجا تدريبيا قاسيا، بنبتعد تماما عن أي مواد حافظة في أكلنا، وكنا بنتمرن طول الوقت، والحمدلله قدرت أقهر الظلام وأكون بطلة في رفع الأثقال، ومدرستي وزملائي فخورين بي، وكلهم فرحانين كأنهم هما اللي كسبوا، وحاولت أعوض ما فاتني من دراسة».

آية: سجدت شكرا لله بعد الفوز

فرحة كبيرة انتابت والدة الطالبة «آية» حينما تلقت اتصالا تليفونيا منها تبلغها بفوزها: «أول حد كلمته أمي، وقولت لها أنا فزت، وهي كانت بتتابع المباريات على الإنترنت، وكنت بنافس بطلات من تركيا وروسيا، ولعبت في الناشئين بوزن 90 كيلو، والكبار تغلبت على روسيا، وفرحت جدا وأمي عيطت وسجدت لله إن ربنا اكرمني وحسيت وقتها أن كل التعب راح، وباهدي الفوز لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي، وبقول إن مفيش مستحيل».