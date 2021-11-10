العثور على شاب وفتاة مقتولين وسط الزراعات في أسيوط

عثر الأهالي على شاب وفتاة مقتولين وجثتيهما ملقاة وسط الزراعات بقرية كمبوهة التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط، وجرى التحفظ عليهما بمشرحة المستشفى المركزي.

تلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، بالعثور على جثتين وسط الزراعات بالطريق الزراعي بين قريتي بني مجد والعتامنة.

العثور على جثتين في الزراعات

انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف إلى محل البلاغ، وتبين أن الجثتين لـ«خلود حسان خليفة سعد جودة» 16 سنة، و«حسام حسن عبد الواحد» 20 سنة، مقيمين بقرية كمبوهة التابعة لمركز ديروط، ولم يستدل حتى الآن عن سبب الحادث.

تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى منفلوط، تحت تصرف النيابة، وكلفت المباحث بكشف غموض الحادث، وتحرير محضر بالواقعة، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.