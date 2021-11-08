مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بـ«صحراوي أسيوط»

لقي شخص مصرعه، وأُصيب آخر في حادث تصادم، بين سيارتين «ربع نقل ونصف نقل»، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين منفلوط، قبل قليل، ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، بوصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارتين ووجود متوفي ومصاب بالطريق الصحراوي الغربي بعد كمين منفلوط بنحو 7 كيلو، اتجاه القاهرة.

تصادم سيارتين يودي بحياة مواطن

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة نصف نقل وأخرى ربع نقل، ما أسفر عن مصرع «خالد عبدالرؤوف الطحيني»، 46 سنة، مقيم بمحافظة الإسكندرية، وإصابة «محمد سيد محمد»، 26 سنة مقيم بمحافظة سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف النيابة، ونُقل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

رفع آثار الحادث وتسيير حركة السيارات

كما نجم عن الحادث إتلاف عمود كهرباء وجاري المتابعة والإصلاح بمعرفة هندسة كهرباء منفلوط ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وشهدت أسيوط العديد من حوادث الطرق، حيث لقى شاب مصرعه في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية بطريق القاهرة أسوان الزراعي، أمام ميزان بسكول بمدخل مركز منفلوط البحري، بجوار قاعه الشيراتون، ونُقلت الجثة إلى مستشفى منفلوط المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

كانت «الوطن»، حذرت من سوء حالة الطرق في محافظة أسيوط، في تقرير نشرته الصحيفة بعنوان «بعد تصدرها محافظات مصر في حوادث المرور.. طرق أسيوط تصطاد ضحاياها»، وأعرب العديد من أبناء المحافظة، عن استيائهم من سوء حالة الطرق بالمحافظة، وفي مقدمتها الطريق الصحراوي الغربي وطريق «القاهرة – أسوان»، الزراعي، وكذلك طريق «أسيوط - البحر الأحمر»، الذى يُطلق عليه اسم «طريق الموت»، وغيرها من الطرق الصحراوية بالمحافظة.