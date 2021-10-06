إحالة قاتل بائع وطفلته بحلوان للمفتي: أشعل النار في الجثتين

حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 7 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم على المتهم بقتل بائع بطيخ وطفلته وإشعال النيران في جسدهما بسبب خلافات بمنطقة المشروع الأمريكي بمدينة حلوان، بعد أن صدر قرار بإحالة أوراق القضية لفضيلة المفتى لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه.

صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمد شرف الدين محمد عبده ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

المتهم أجهز على المجني عليه نائما

وكشف أمر الإحالة، أن «المتهم بدائرة قسم شرطة حلوان قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأنه على إثر خلافات سابقة فيما بينهما وبباعث الانتقام بيت النية وصمم على تحقيق المنية، وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض (ماسورتان حديديتان) فدلف للعين محل الواقعة وباغته حال نومه وعاجله بضربه واثخن بثلاثة في الرأس، فدنا منه وكال له ضربه استقرت بصدره قاصدًا من ذلك قتله وما أن أيقن وفاته حتى أضرم النيران في جسده فأحدث ما به من إصابات تأيدت طبيًا بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته».

الطفلة حاولت الهرب من الموت

وأوضح أمر الإحالة أن «تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان قتل المجني عليها الطفلة عمدًا مع سبق الإصرار، بأنها ما أن دلفت لذات العين وأبصرته حال اتيانه جرمه محل الاتهام الأول فحاولت الفرار هاربة، ولكنه انهال عليها وضربها بذات السلاح الأبيض استقرت برأسها قاصدًا من ذلك قتلها، وما أن أيقن وفاتها حتى أضرم النيران في جسدها فأحدث ما بها من إصابات تأيدت طبيًا بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها».