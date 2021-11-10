«سي آي كابيتال القابضة» تحقق 122% نموا في نتائجها الربع سنوية

أعلنت سي آي كابيتال للاستثمارات المالية، المجموعة الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية المتنوعة في مصر، اليوم، نتائجها المالية المجمعة للربع الثاني من عام 2021، حيث بلغ صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية، 241 مليون جم، بارتفاع 122% مقارنة بالعام السابق، مسجلة أعلى نتيجة ربع سنويه في تاريخ الشركة منذ إنشائها، وبلغ إجمالي محفظة التمويل 12.1 مليار جنيه.

وكشفت البيانات المالية التي أعلنت عنها الشركة سي آي كابيتال للاستثمارات المالية اليوم الأربعاء، أن إجمالي الإيرادات بلغ 773 مليون جنيه، بارتفاع 36% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية 61.

صافي الربح بعد الضرائب

وبلغ صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية، 241 مليون جنيه، بارتفاع 122% مقارنة بالعام السابق، وبلغت مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية في صافي الربح المعدل 31%، وبلغ صافي الربح التشغيلي 297 مليون جنيه، بارتفاع 53% مقارنة بالعام السابق.

فيما بلغ صافي دخل الفائدة 223 مليون جنيه، بارتفاع 14% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ هامش صافي دخل الفائدة 8.0%، وبلغ إجمالي محفظة التمويل 12.1 مليار جنيه.

الأنشطة البنكية غير المصرفية

التأجير التمويليي

بلغ صافي الربح من التأجير التمويلي بعد الضرائب 57 مليون جنيه، وأبرمت كوربليس عقود جديدة بقيمة 1.2 مليار جنيه، فيما بلغ حجم محفظة التأجير القائمة 9.8 مليار جنيه.

التمويل متناهي الصغر

بينما بلغ صافي الربح من التمويل متناهي الصغر بعد الضرائب 53 مليون جنيه، بارتفاع 72% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ إجمالي قروض التمويل متناهي الصغر 1.5 مليار جم في نهاية الفترة بارتفاع 67% مقارنة بالعام السابق.

وبلغ إجمالي عدد الفروع بنهاية الفترة 51 فرعا، حيث تم افتتاح 14 فرعا جديدا منذ الربع الثالث من العام السابق.

التمويل العقاري

بلغ حجم محفظة عمليات التمويل العقاري 191 مليون جنيه بنهاية الفترة، مقارنة بـ 156 مليون جنيه في الربع الثالث من عام 2020.

التمويل الاستهلاكي

بلغ حجم محفظة سهولة، ذراع المجموعة الخاص بعمليات التمويل الاستهلاكي، 104 ملايين جنيه بنهاية الفترة.

أنشطة بنوك الاستثمار

وبلغ حجم الأصول المدارة 12.9 مليار جنيه، بارتفاع 34% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت الحصة السوقية من عمليات السمسرة 5.1%، لتحتل سي آي كابيتال بذلك المرتبة الخامسة بين شركات السمسرة في السوق المحلية.

وبلغت إيرادات خدمات الاستشارات المالية 47 مليون جنيه، بارتفاع 23 مرة مقارنة بالعام السابق.

وتعليقا على أداء المجموعة خلال الربع الثاني من عام 2021، قال هشام جوهر، الرئيس التنفيذي للمجموعة، «واصلت المجموعة النمو بشكل ثابت لتحقق أداء قويا مجددا خلال الربع الثالث من عام 2021، حيث بلغ صافي الربح معدلاً قياسيا قدره 241 مليون جنيه، بارتفاع قدره 122% مقارنة بالعام السابق.

وقد شهد بنك الاستثمار أداء متميز، حيث حقق إيرادات قياسية بواقع 309 مليون جنيه (~4 مرات مقارنة بالعام السابق)، بالإضافة لصافي ربح قدره 160 مليون جنيه (~9 مرات مقارنة بالعام السابق)، ويرجع ذلك إلى الأداء الجيد لخدمات الاستشارات المالية والأرباح المحققة من الخدمات المصرفية التجارية، إضافة إلى النمو المستقر لأنشطة إدارة الأصول والسمسرة في الأوراق المالية.

وعلى مستوى منصة الخدمات المالية غير المصرفية، حققت المجموعة مجددا أداء تشغيليا قوياً خلال الربع الثالث من عام 2021، حيث بلغ إجمالي حجم محفظة الأنشطة التمويلية 12.3 مليار جم، وبلغ صافي دخل الفائدة 223 مليون جنيه، محققاً هامش صافي فائدة 8%، مدعوماً بسجلها الحافل في مجال الخدمات المصرفية التجارية و تجربة الاستثمار الناجحة في شركة تعليم لخدمات الإدارة، تواصل المجموعة خططها الحثيثة لتأمين المزيد من فرص الاستثمار الاستراتيجية وصفقات الاستحواذ التي من شأنها دعم خطط وآفاق نمو المجموعة.

وأضاف «جوهر»، خلال الفترة المقبلة نرى العديد من الفرص السانحة في كافة قطاعات أعمال المجموعة، ونواصل مساعينا للاستفادة من جميع مواردنا لتقديم حلول متكاملة من خلال طرح منتجات جديدة من شأنها تلبية احتياجات عملائنا ودعم استراتيجيتنا.