1.42 مليون جنيه إيرادات «سي آي كابيتال» في 3 أشهر

أعلنت «سي آي كابيتال» للاستثمارات المالية، المجموعة الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية المتنوعة في مصر، اليوم نتائجها المالية المجمعة للربع الثاني من عام 2021.

وكشفت الشركة، عن أهم النتائج المالية والتشغيلية المجمعة للفترة، حيث بلغ إجمالي محفظة التمويل بلغ 11.3 مليار جنية، بارتفاع 12% مقارنة بالعام السابق، وبلغت إجمالي الإيرادات 1,425 مليون جنيه، بارتفاع 177% مقارنة بالعام السابق، بلغت مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية 30%.

وأشارت إلى أن صافي دخل الفائدة بلغ 207 مليون جنيه، بارتفاع 8% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ هامش صافي دخل الفائدة 7.7%، كما بلغ صافي الربح التشغيلي 1,025 مليون جنيه، بارتفاع 6.4 مرة مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت ان صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية بلغ 188 مليون جنيه بارتفاع 109% مقارنة بالعام السابق، وبلغت مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية في صافي الربح المعدل 30%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 35 مليون جنيه، بانخفاض 45% مقارنة بالعام السابق.

ولفتت إلى أن صافي الربح بعد الضرائب المحقق من عمليات التمويل متناهي الصغر بلغ 50 مليون جنية، بارتفاع 97% مقارنة بالعام السابق، وبلغ إجمالي قروض التمويل متناهي الصغر 1,3 مليار جنيه في نهاية الفترة بارتفاع 59% مقارنة بالعام السابق، كما بلغ إجمالي عدد الفروع بنهاية الفترة 051 فرعا، حيث تم افتتاح 27 فرعا جديدا منذ الربع الثاني من العام السابق التمويل العقاري، كما بلغ حجم محفظة عمليات التمويل العقاري 165 مليون جنيه بنهاية الفترة، مقارنة بـ90 مليون في الربع الثاني من عام 2020.

وقال هشام جوهر، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إنهم سعداء بتحقيق هذه النتائج جيدة للمجموعة خلال الربع الحالي بالرغم من التحديات غير المسبوقة التي واجهتها السوق.

وأضاف «يمثل صافي ربح المجموعة للربع الحالي ثاني أعلى نتائج ربعية محققة في تاريخ سي آي كابيتال».