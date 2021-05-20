سي آي كابيتال القابضة تعلن نتائجها المالية المجمعة للربع الأول من 2021

أعلنت «سي آي كابيتال» للاستثمارات المالية رمز «CICH.CA»، المجموعة الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية المتنوعة في مصر، اليوم الخميس، نتائجها المالية المجمعة للربع الأول من عام 2021.

وبلغ إجمالي إيرادات المجموعة 560 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح المعدل بعد الضرائب وحقوق الأقلية، بعد استبعاد المصاريف الإستثنائية، 133 مليون جنيه، بارتفاع 8% و 48% علي التوالي مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ إجمالي محفظة التمويل 10.8 مليار جنيه.

ومن أهم النتائج المالية والتشغيلية المجمعة للفترة: بلغ إجمالي محفظة التمويل 10.8 مليار جنيه، بارتفاع 17% مقارنة بالعام السابق، و بلغ إجمالي الإيرادات 560 مليون جنيه، بارتفاع 8% مقارنة بالعام السابق، كما بلغت مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية 76%.

وبلغ صافي دخل الفائدة 205 مليون جنيه، بارتفاع 17% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ هامش صافي دخل الفائدة 7.8%، وبلغ صافي الربح التشغيلي 186 مليون جنيه، بارتفاع 17% مقارنة بالعام السابق، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية المعدل، بعد استبعاد المصروفات الإستثنائية، 133 مليون جنيه بارتفاع 48% مقارنة بالعام السابق.

بينما بلغت مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية في صافي الربح المعدل 61%، وبلغ صافي الخسائر بعد الضرائب وحقوق الأقلية وفقا للقوائم المالية المجمعه 17 مليون جنيه، ويعود ذلك بصفة أساسية إلى تكبد مصروفات إستثنائية قيمتها 150 مليون جنيه متعلقة بنظام تحفيز و إثابة العاملين خلال الربع الأول من العام.

وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 64 مليون جنيه، بارتفاع 30% مقارنة بالعام السابق وأبرمت كوربليس عقود جديدة بقيمة 1.3 مليار جنيه بارتفاع 47% مقارنة بالعام السابق، وبلغ حجم محفظة التأجير القائمة 9.0 مليار جنيه، بارتفاع 16% مقارنة بالعام السابق

التمويل متناهي الصغر

بلغ صافي الربح بعد الضرائب المحقق من عمليات التمويل متناهي الصغر 41 مليون جنيه، بارتفاع 18% مقارنة بالعام السابق، وبلغ إجمالي قروض التمويل متناهي الصغر 1.153 مليون جنيه في نهاية الفترة بارتفاع 40% مقارنة بالعام السابق، و بلغ إجمالي عدد الفروع بنهاية الفترة 041 فرعا، حيث تم افتتاح 34 فرعا جديدا منذ الربع الأول من العام السابق.