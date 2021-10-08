رئيس الوزراء الكونغولي يستقبل نائب وزير الإسكان ووفد «المقاولون العرب»

استقبل رئيس الوزراء بدولة الكونغو الديمقراطية ساما لوكونديه كينجي، المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، بحضور السفير المصري في الكونغو حمدي شعبان، والمهندس إبراهيم مبروك، عضو مجلس إدارة الشركة.

وخلال اللقاء أعرب رئيس الوزراء الكونغولي عن سعادته بالعلاقات بين البلدين، وبالتطور الكبير الذى تشهده، كما وجه الشكر لشركة المقاولون العرب على الالتزام والجودة الكبيرة التي تميز مشروعاتها. من جانبه أكد المهندس خالد عباس على دعم مصر لمشروعات التنمية بدولة الكونغو الديمقراطية، والاستعداد التام لمزيد من التعاون مع الأشقاء بدولة الكونغو الديمقراطية.

رئيس الوزراء الكونغولي يشكر «المقاولون العرب»

كما أكد المهندس سيد فاروق، رئيس شركة المقاولون العرب، على ترحيبه بالتواجد بالسوق الكونغولي، وأن الشركة تسعى لتنفيذ مزيد من المشروعات وتلقى ترحيبا كبيرا من الأشقاء في الكونغو، مشيرا إلى أن الشركة قد فازت مؤخرا بمشروع طريق بالكونغو الديمقراطية، بطول 150 كم، بتكلفة 110 ملايين يورو، ويتضمن إنشاء ثلاثة كباري بأطوال مختلفة لتقاطعات الطريق، وكذلك إنشاء 33 عملا صناعيا لصرف مياه الأمطار وحماية الطريق.

وأضاف رئيس شركة المقاولون العرب أن الطريق يربط بين مقاطعتي كامويشا وكانجا يورو، كما أن الشركة بدأت في تنفيذ مشروع إنشاء مبنى وزارة الدفاع الوطني الكونغولية بالعاصمة كينشاسا، والذي فازت به من خلال مناقصة، ويتكون من 5 طوابق، هذا بالإضافة إلى عدد من مشروعات الطرق وشبكات المياه.

حضر اللقاء المحاسب عماد عبيد المشرف على القطاع المالي بمشروعات إفريقيا، والمهندس حسن حسون، العضو المنتدب للمقاولون العرب الكونغولية، وعدد من كبار المسؤولين بدولة الكونغو الديمقراطية.