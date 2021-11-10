إصابة شقيقين في حريق بمنزلهما بسبب تسرب غاز من أسطوانة بوتجاز بأسيوط

أصيب شقيقان بحروق متفرقة بالجسم، في حريق نشب بمنزلهما، بسبب تسريب غاز من أسطوانة بوتاجاز بحي شرق أسيوط، ونُقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بنشوب حريق بمنزل ووجود أشخاص بالحريق دائرة القسم.

تسرب غاز من أسطوانة بوتجاز

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم والإسعاف والحماية المدنية، وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق نشب بمنزل محمد سيد كريشة، وكشفت التحريات التي قام بها فريق من مباحث القسم أن سبب الحريق تسريب غاز من أسطوانة بوتجاز.

إصابتين نتيجة الحريق

وأسفر الحريق عن إصابه كل من إبراهيم محمد سيد، وشقيقه «يوسف»، ونُقل المصابان بمعرفة الأهالي.

وجار السيطرة على الحريق والإطفاء بمعرفة قوات الحماية المدنية، كم يجرى تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.