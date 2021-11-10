طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والقاهرة تسجل 28 درجة (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، حالة الطقس اليوم، الأربعاء، إذ تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّ يكون الطقس معتدلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري على السواحل الشمالية ومائلًا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحارًا على جنوب الصعيد.

الطقس لطيفًا ليلا على كل الأنحاء

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ يكون الطقس لطيفًا ليلا على الأنحاء كافة في أول الليل ومائلا للبرودة في آخره، مع تكون شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 28 18

الإسكندرية 26 20

وادي النطرون 26 18

طنطا 29 19

شبين الكوم 28 19

دمنهور 27 18

بلطيم 28 19

مطروح 26 16

السلوم 26 15

سيوة 26 14

بورسعيد 28 23

دمياط 28 21

الزقازيق 29 19

المنصورة 28 19

الإسماعيلية 29 18

السويس 29 20

العريش 27 19

رفح 27 18

رأس سدر 31 18

نخل 29 11

نويبع 31 22

طابا 28 20

كاترين 26 11

الطور 28 22

شرم الشيخ 32 22

الغردقة 33 21

مرسى علم 31 20

الفيوم 30 16

بني سويف 30 17

المنيا 30 18

أسيوط 31 16

سوهاج 32 17

قنا 34 18

الأقصر 34 18

أسوان 35 20

إدفو 35 20

أبو سمبل 34 21

الوادي الجديد 34 14

شلاتين 31 19

أبو رماد 29 19

حلايب 28 21

رأس حدربة 28 21