حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 9-11-2021 في مصر

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا قبل قليل، يتضمن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، إذ يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد، ويكون الطقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدًا

وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتهم بشأن تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر من الساعة 5 وحتى 7 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة البحرين المتوسط والأحمر من خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيهما بين متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية على المتوسط، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 30 20

الإسكندرية 27 19

وادي النطرون 27 20

طنطا 29 19

شبين الكوم 30 20

دمنهور 28 19

بلطيم 28 20

مطروح 24 18

السلوم 26 15

سيوة 26 14

بورسعيد 27 22

دمياط 28 21

الزقازيق 30 20

المنصورة 29 19

الإسماعيلية 29 18

السويس 29 20

العريش 28 19

رفح 28 18

رأس سدر 31 18

نخل 28 11

نويبع 30 22

طابا 29 20

كاترين 27 12

الطور 29 20

شرم الشيخ 31 22

الغردقة 30 20

مرسى علم 30 20

الفيوم 30 17

بني سويف 30 17

المنيا 30 17

أسيوط 31 16

سوهاج 32 17

قنا 34 18

الأقصر 34 19

أسوان 35 20

إدفو 35 20

أبو سمبل 34 21

الوادي الجديد 34 15

شلاتين 31 20

أبو رماد 29 20

حلايب 28 22

رأس حدربة 28 22