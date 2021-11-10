«الصحة» تكشف عن موعد تطعيم الأطفال بلقاح «فايزر» المضاد لكورونا

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن هناك إقبال من قبل أولياء الأمور على تطعيم أبنائهم من خلال التسجيل على موقع لقاح كورونا، متابعا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن عملية التطعيم لم تبدأ بعد ومن المرجح أن تكون مع بداية الشهر المقبل.

وأضاف المصدر أن تطعيم الأطفال بلقاح «فايزر» المضاد لكورونا عملية في غاية الأهمية، وهناك تعليمات وتوجيهات بالاهتمام بهذا الملف والإطلاع على كل الدراسات والبحوث التي تجري في هذا الشأن من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الأطفال.

لقاحات كورونا في مصر آمنة

وأكد المصدر على أن لقاحات كورونا آمنة وفعالة، وثبتت فعاليتها مع كل المتحورات حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى أن التحورات سمة أساسية لجميع الفيروسات وليس فيروس كورونا ودلتا بلس ومتحور دلتا هما الأكثر انتشارا على مستوى العالم، وهما ليسا الأخطر ولكن الأسرع في الانتشار.

وكشف المصدر عن استعداد الوزارة لاستقبال شحنة جديدة من لقاح مودرنا في مصر خلال أيام، لافتا إلى امتلاك مصر جرعات تكفي لتطعيم أكثر من 17 مليون مواطن، وأوضح المصدر أن عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا وصل إلى 26 مليون مواطن حتى الآن لم يسجل أي منهم شكوى بخصوص ظهور أعراض جانبية خطيرة.

«الصحة» تدعو إلى سرعة التسجيل

وفي سياق متصل جددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن لقاحات كورونا، وقالت الوزارة إنه على المواطنين سرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا والمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم الخطة التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا وهي 40% من المواطنين.

وأكدت الوزارة على استمرار ارتفاع أقصى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعوية المعدية.