الصحة تلغي تحليل الرابد تيست للقادمين من بؤر كورونا (مستند)

أصدرت وزارة الصحة والسكان، قرارا تحت بند «مهم وفوري» رقم 22 لسنة 2021، وأوضحت الوزارة في القرار، أنّه جرى إلغاء العمل بالاختبار السريع «رابيد تيست» للكشف عن فيروس كورونا، والاكتفاء بتطبيقه على حالات الطوارئ والقادمين المشاركين في التجمعات البشرية الحاشدة، أو تقديم الاختبار للمسافرين وفقا للشروط الصحية لدولة السفر.

وتابعت الوزارة في قرارها، أنّه يتم إخطار الحجر الصحي بإلغاء الاختبار بمنافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية، إلى دول الهند وبنجلادش وباكستان وميانمار وأمريكا اللاتينية، والاكتفاء بتطبيقه على حالات الطوارئ والقادمين المشاركين بالتجمعات البشرية الحاشدة.

يذكر أنّ وزارة الصحة والسكان تعتمد منذ مارس الماضي، تحليل الرابيد تيست في المطارات والموانئ المصرية، للقادمين إلى مصر، لبيان مدى إصابتهم بفيروس كورونا من عدمه.