«الصحة» تناقش مواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، مدير قسم البيئة وتغير المناخ والصحة بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة ماريا نيرا، على هامش مشاركته في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP-26) بمدينة (جلاسكو – المملكة المتحدة).

توحيد الجهود للتركيز على العلاقة بين تغير المناخ والصحة

وتناول اللقاء بحسب بيان عن وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، مناقشة سبل تعظيم فرص استفادة الأنظمة الصحية من اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP-26)، وتوحيد الجهود المبذولة لتوسيع نطاق العمل نحو التركيز على العلاقة بين تغير المناخ والصحة، وتعزيز قدرات الدول لتنفيذ استراتيجياتها لمواجهة التحديات الصحية المتلعقة بالتغيرات المناخية.

أنظمة صحية ذكية مقاومة للتغيرات المناخية

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أهمية اتخاذ خطوات فعلية وملومسة على أرض الواقع فيما يخص التغيرات المناخية وعلاقتها بالمؤشرات الصحية، من خلال تفعيل الأنشطة وإطلاق المشروعات المختلفة الرامية نحو تقليل تأثير التغيرات المناخية على صحة المواطنين، كما أشار إلى ضرورة بناء أنظمة صحية ذكية مقاومة للتغيرات المناخية، ودعم الاستثمار في الأبحاث الصحية المتعلقة بالأمراض المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، ضرورة تمكن الأنظمة الصحية من تقييم وقياس مؤشرات تأثير التغير المناخي على الصحة، كما أكد ضرورة تبادل الخبرات بين الدول وإتاحة المعلومات المتعلقة بالتغيرات المناخية وتأثيرها على الصحة العامة.