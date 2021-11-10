مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في حادثي تصادم بالشرقية

لقى شخص مصرعه فيما أصيب 13 آخرين في حادثين منفلصين إثر انقلاب أتوبيس وسيارة ملاكي ناحية العاشر من رمضان.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد، بورود بلاغا، بانقلاب أتوبيس بطريق العاشر من رمضان - الشروق مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

إخطار لمديرية الأمن

كما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد انقلاب سيارة ملاكي بطريق الأوسطي - بلبيس الصحراوي، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.

الدفع بسيارات الإسعاف

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتبين إصابتهم بكدمات وجروح وسحجات، وجارٍ تلقيهم العلاج اللازم، وتحرير المحاضر اللازمة.