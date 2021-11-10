وزيرة البيئة لـ«الفاو»: مصر حولت أزمة المناخ لفرص عمل للمزارعين

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن تغير المناخ سيؤثر على بعض المحاصيل من خلال الأحداث المناخية القاسية وزيادة درجات الحرارة مما يؤثر على الدخل القومي لمصر، متابعة أن مصر اتخذت عدد من الإجراءات منها رفع مستوى التمثيل في المجلس الوطني للتغيرات المناخية من الفنين إلى وزراء الزراعة والكهرباء والري والتخطيط والمالية ويترأسه رئيس مجلس الوزراء، كما تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية لعام 5050 وتم إطلاقها الأسبوع الماضي، حيث تركز الاستراتيجية على كيفية تنفيذ الزراعة المرنة للتغيرات المناخية.

تغير المناخ قضية تؤثر على جميع القطاعات

وجاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة، اليوم الأربعاء في الجلسة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» بالتعاون مع حكومتي الصين والولايات المتحدة الأمريكية ومرفق البيئة العالمية والصندوق الأخضر للمناخ، حول الزراعة الخضراء والقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية بهدف دعم العمل على المستوى العالمي وعلى أرض الواقع، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة الأوسع لعام 2030، وبحضور وزيري الزراعة والبيئة في دولة بنما.

وأكدت وزيرة البيئة، على أهمية هذه الجلسة المتعلقة بالزراعة المستدامة والمرنة والتي تؤكد على أهمية الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن مصر قامت بعمل عملية تحولية في هذا المجال فلم يكن التحول إلى الزراعة المستدامة أمرًا سهلًا، حيث تم دمج تغير المناخ في الكثير من القطاعات ولم يعد يقتصر على قطاع معين ولكنه أصبح قضية قطاعية تؤثر على عدة قطاعات.

دعم المزارعين لمواجهه تغير المناخ

وأضافت البيئة، أنه عند الحديث على المستوى الوطني لابد من التركيز على كافة القطاعات بشكل متكامل، مؤكدة على وجود مركز متميز في وزارة الزراعة يركز على الزراعة المستدامة والمرنة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن هناك جزء من المشروعات التي تم تنفيذها في مصر يقوم بدعم المزارعين وصغار المزارعين، حيث حولت مصر المشكلة إلى فرصة وتم توفير فرص عمل للمزارعين وتم دمج المرأة في هذا القطاع، ونحتاج أن نفكر بشكل استراتيجي وفكر مؤسسي يركز على الزراعة المرنة مع التغيرات المناخية ودعم المجتمع المحلي نظراً لتأثيرات ذلك على الدخل القومي للدولة.

أهداف جلسة الفاو لمواجهه تغير المناخ

يهدف الحدث إلى تعزيز الحلول الخضراء والمرنة للمناخ في الزراعة للاستجابة لأزمة المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور النظام البيئي، والجوع والفقر.

ويناقش الحدث كيفية مساعدة نظم الأغذية الزراعية الخضراء والمقاومة للمناخ في تلبية الطموحات المناخية، حيث تستخدم الزراعة الخضراء والمقاومة للمناخ الممارسات والتقنيات والابتكارات الزراعية التي تعزز الإنتاجية بطريقة مستدامة، وتزيد من المرونة والأمن الغذائي، وتقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتضمن دخولًا أعلى لصغار المنتجين، حيث يتطلب الوضع ضرورة العمل على أرض الواقع، بالتعاون مع أعضاء المنظمة وشركائها لتقديم أفضل دعم للبلدان مع تعظيم التآزر وتقليل المفاضلات.