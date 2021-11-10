تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة رجل وزوجته بمنشأة ناصر 

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، قرارًا بتأجيل محاكمة المتهمين بسرقة مواطن وزوجته بالإكراه في منطقة منشأة ناصر، لجلسة 8 ديسمبر المقبل.

وجاء في أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات؛ أنهم في يوم 26 أكتوبر 2020 دائرة قسم شرطة منشأة ناصر، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليه «محمد. ف» وزوجته «سحر. ع»؛ بقصد ترويعهما وتخويفهما لسلب ما لهم وفرض السطو عليهما ما كان من شأنه إلقاء الرعب في نفسيهما وتكدير أمنهما وسكينتهما وتعريض حياتهما وسلامتهما للخطر.

تحقيقات النيابة

وكشفت التحقيقات أن المتهمين سرقوا مبلغًا نقديًا من المجني عليهما حال سيرهما بالطريق ليلا، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما بأن ترصدوهما وباغتوهما بطريق ناء مستوقفين اياهما واقتادوهما بمعزل عن بعضهما البعض وهددوهما فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على مبلغ مالي.

السطو على سيارة

وقال المجني عليه، إنه حال استقلاله السيارة خاصته بالطريق العام باغته المتهمون كاسرا أحدهم زجاج سيارته واقتادوه لسيارة قاطعين صلته بزوجته لفرض السطو عليه وترويعه بقصد سلب ماله، واستقلوا سيارته بما بها من منقولات فبثوا الرعب في نفسه وشلوا مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات خاصته.

وأفادت تحريات الرائد محمد المعداوى رئيس مباحث منشأة ناصر، أن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة وفق رواية المجني عليهما وإحراز المتهم السادس مسدس صوت، وتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط 9 متهمين.

وفوجئ المجني عليه بترصد المتهم الأول وما أظفره عاجلة بطعنه في رقبته مستخدما سلاحا أبيضا «كتر» محدثا إصابته.