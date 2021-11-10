حياة كريمة: توجيهات من الرئاسة بإنشاء مجمعات صناعية في مراكز وقرى مصر

أكد أحمد أمجد، مدير قطاع المسؤولية المجتمعية والشركات بمؤسسة «حياة كريمة» على أن توجيه رئاسة الجمهورية لم يقتصرعلى الدعم الاجتماعي لمواطني الريف المصري، ولكن أيضاً يهدف للتركيز على الجزء الاقتصادي، من خلال إنشاء مجمعات صناعية في مراكز وقرى مصر.

فعاليات الملتقي الحادي عشر للمسؤلية المجتمعية

وجاء ذلك خلال الجلسة الخامسة بعنوان دور الأطراف المعنية من أجل توفير «حياة كريمة» من فعاليات الملتقي الحادي عشر للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة لمناقشة دور كل من الأطراف المعنية في توفير «حياة كريمة» ولائقة للمواطن، وكيف يمكن تعظيم الشراكات الفعالة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني للخروج بأفضل النتائج الملموسة وتيسير تنفيذ خطط التنمية علي الأرض.

ويأتي الملتقى تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة وبمشاركة 45 خبير دولي ومحلي.

جامعة الزقازيق تنظم قافلة طبية واجتماعية

ومن ناحية أخرى، نظمت جامعة الزقازيق، بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» بالشرقية، قافلة طبية واجتماعية بقرية الحجازية بمركز الحسينية، وتميّزت بالتنوع في تقديم الخدمات، وشاركت بها تخصصات متعدّدة «الجلدية - الباطنة - الرمد - الأطفال - المسالك - الجراحة - العظام - النساء والتوليد - الصيدلة».

وقدّمت القافلة الخدمات، لما يقرب من 1200 مواطن من خلال الكشف وصرف العلاج المجاني، وتحويل 200 حالة لمستشفيات جامعة الزقازيق، لاستكمال الفحص والتحويل للعمليات، كما عقدت الكثير من المحاضرات واللقاءات لتوضيح أعمال المبادرة في الريف بشكل عام وبمركز الحسينية بشكل خاص، وأخرى عن محو الأمية بمشاركة متطوعين من طلبة الجامعة، وبإشراف الدكتور محمد الفقي، رئيس وحدة تعليم الكبار بجامعة الزقازيق، برعاية الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق.