قافلة طبية واجتماعية ضمن «حياة كريمة» بالشرقية: استفاد منها 1200 مواطن

نظمت جامعة الزقازيق، بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» بالشرقية، قافلة طبية واجتماعية بقرية الحجازية بمركز الحسينية، وتميّزت بالتنوع في تقديم الخدمات، وشاركت بها تخصصات متعدّدة «الجلدية - الباطنة - الرمد - الأطفال - المسالك - الجراحة - العظام - النساء والتوليد - الصيدلة».

1200 مواطن يستفيدون من القافلة

وقدّمت القافلة الخدمات، لما يقرب من 1200 مواطن من خلال الكشف وصرف العلاج المجاني، وتحويل 200 حالة لمستشفيات جامعة الزقازيق، لاستكمال الفحص والتحويل للعمليات، كما عقدت الكثير من المحاضرات واللقاءات لتوضيح أعمال المبادرة في الريف بشكل عام وبمركز الحسينية بشكل خاص، وأخرى عن محو الأمية بمشاركة متطوعين من طلبة الجامعة، وبإشراف الدكتور محمد الفقي، رئيس وحدة تعليم الكبار بجامعة الزقازيق، برعاية الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق.

حياة كريمة في المنيا

وتفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد محمود، عددا من المشروعات الجارِ تنفيذها، بقرية المعصرة، بمركز ملوي، ضمن أعمال المبادرة، لمتابعة الموقف التنفيذي ميدانيا لعدد من المشروعات الجارِ تنفيذها، وشملت الجولة تفقد وحدة إسعاف المعصرة، وتوسعة مدرسة عزبة جاد الله الابتدائية، وإنشاء نقطة إسعاف القرية، ومجمع الخدمات الزراعية، ورفع كفاءة وتطوير وتوسعة مدارس معصرة ملوى الإعدادية المشتركة ومعصرة ملوى الثانوية المشتركة، ووحدة معصرة ملوى الابتدائية، وإنشاء مجمع الخدمات بالقرية، والوحدة الصحية بالقرية.

طلعت: مشروع «حياة كريمة» فخر لكل من يعمل فيه

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع «حياة كريمة» فخر لكل من يعمل فيه: «نقيس أهمية المشروع بمردوده على المواطن، وهذا المشروع سيكون مردوده إيجابياً على 58 مليون مواطن مصرى، وهو مردود بالغ الضخامة، ولا أتصور أن هناك مشروعاً تنموياً فى أى دولة من دول العالم بهذا الحجم».

وأضاف «طلعت» أن كل قرى المبادرة ستشهد توصيل الإنترنت فائق السرعة، حيث إنه ضمن المرافق الأساسية التي يجب أن تصل إلى كل بيت مصري: «بدأنا من حيث انتهى الآخرون وأكثر دول العالم تقدما، بل إن بعض الدول رفيعة الشأن لم يصل الإنترنت فائق السرعة إلى بعض قراها».