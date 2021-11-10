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تشمل المدخن ومدير المؤسسة.. تعرف على غرامة التدخين في المنشآت الحكومية

كتب:

منى السعيد
06:08 ص | الأربعاء 10 نوفمبر 2021
غرامة التدخين في المنشآت الحكومية

غرامة التدخين في المنشآت الحكومية

يتسبب التدخين في وفاة أكثر من 7 ملايين إنسان حول العالم بسبب التعاطي المباشر للتبغ، بينما تحدث نحو 1.2 مليون حالة وفاة نتيجة تعرض غير المدخنين للتدخين، وفي إطار حرص الحكومة المصرية للحد من تلك الظاهرة، أعلن مجلس الوزراء عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الآليات المنفذة للقانون رقم 52 لسنة 1981، في شأن الوقاية من أضرار التدخين، ولائحته التنفيذية، والتي بموجبها سيتم تفعيل غرامات التدخين في المنشات الحكومية.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، الأماكن التي منع مجلس الوزراء التدخين فيها، والمنع نهائي، ويتم عقوبة المدخن ومدير المكان في مخالفة القواعد، وذلك في التقرير التالي..

أماكن يمنع فيها التدخين نهائيًا

وبحسب الكتاب الدوري الذي أصدره مجلس الوزراء، فإنه يمنع منعًا باتًا التدخين في المؤسسات الحكومية والتي تشمل الآتي..

المنشآت الصحية.

المؤسسات التعليمية

المصالح الحكومية

النوادي الرياضية

النوادي الاجتماعية

مراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

الأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بملف الشؤون الصحية.

غرامات التدخين في المنشآت الحكومية

وبحسب بيان مجلس الوزراء فإن غرامات التدخين في المنشآت الحكومية تأتي في حالة قيام شخص بالتدخين داخل إحدى المؤسسات الحكومية، بالآتي غرامة المدخن على معاقبته بغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً، ولا تزيد على 100 جنيه.

بينما تم تغريم مدير المؤسسة الذي سمح بالتدخين معاقبته بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار ظاهرة التدخين ومخاطرها في مصر، لما لها من آثار سلبية على صحة المواطنين والاقتصاد القومي.

وطالبت رئاسة مجلس الوزراء، المحافظين والوزراء باتخاذ اللازم لتفعيل توجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد.

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