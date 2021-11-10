«عين شمس» تمنع غير الملقّحين ضد كورونا من الدخول الأسبوع المقبل

عقد مجلس قطاع شؤون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع، جلسته العادية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور وكلاء الكليات لشؤون القطاع وأعضاء اللجنة الدائمة، حيث استهل سعود الجلسة، بتقديم التهنئة والشكر للدكتور محمد صافي، عميد كلية الحقوق لتوليه عمادة الكلية، مثمّنا جهوده طوال فترة عضويته للجنة القطاع الدائمة طوال مدة وكالته لشؤون التعليم والطلاب بكلية الحقوق، كما أعرب عن تقدير المجلس الموقر واعتزازه بانضمام الدكتور خالد حمدي عميد كلية الحقوق سابقا، رئيسا للجنة الدائمة لشؤون التعليم والطلاب.

منع غير الملقّحين ضد كورونا من دخول الجامعة

وشدد المجلس على بدء تطبيق قرار عدم دخول الحرم الجامعي لمن لا يحمل إثبات تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل، موجّها عمداء ووكلاء الكليات والجهات المعنية بمتابعة تطبيق القرار دون تهاون.

ووجّه المجلس التهنئة للدكتورة هاجر مدحت المدرس، في قسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن، لتكليفها بتسيير أعمال الإدارة المركزية لشؤون الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أشار المجلس إلى احتفالية تكريم جامعة عين شمس وتسلمها جائزة اليونسكو لمحو الأمية (كونفشيوس).

كما وجّه المجلس، الشكر للدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، على دعمه المستمر ودوره الكبير في دفع عجلة الإنجاز، وتذليل كل ما واجهه من معوقات وقوى ضغط رافضة لاستكماله، كما ثمّن المجلس جهود طلاب جامعة عين شمس التي أسفرت عن محو أمية عشرات الآلاف من المواطنين فأصبحوا خير سفير لهذا الإنجاز.

وأيضا وجّه المجلس الشكر لعمداء ووكلاء الكليات المشاركة على الإنجاز الدولي والمحلي الرائد، وخصّ بالشكر الدكتور نظمي عبدالحميد نائب رئيس الجامعة السابق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، صاحب فكرة إشراك طلاب الجامعة في مشروع محو الأمية وتعليم الكبار، لافتا إلى ضرورة استمرار الخريجين في دعم المشروع من خلال التواصل مع رابطة خريجي جامعة عين شمس، على أن يصبح مشروع محو الأمية واحدا من الأنشطة المهمة والمؤثرة للرابطة.

وتطرق المجلس إلى إنجازات فريق المسرح الجامعي وفريق كورال الجامعة، مشيرا إلى أنّه جار بحث تكوين شركة ناشئة لإدارة واستثمار مواهب وإنجازات الطلاب بالتعاون مع مركز دعم الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة.

جامعة عين شمس تستعد لانتخابات اتحاد الطلاب 18 نوفمبر

كما تطرق المجلس إلى استعدادات الجامعة لبدء ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، موضحا أنّ خوض الانتخابات الطلابية تدريب وتهيئة عملية للطلاب لخوض العمل العام وتنمية قدرتهم على العطاء ودعم روح القيادة والخدمة العامة، كما أنّ الجامعة ممثلة في إدارة رعاية الشباب نظمت عددا من معسكرات إعداد القادة للطلاب لتجهيزهم بشكل ملائم للمشاركة في العمل العام الجماعي بفعالية.

واستعرض المجلس المشروع المقدم من الدكتورة رنا الهلالي، مدير مركز الطلاب ذوي الإعاقة، بشأن وضع وتطبيق دليل إتاحة للطلاب ذوي الإعاقة، بما يسمح بتيسير حصولهم على الخدمات التعليمية دون تفرقة عن أقرانهم من الأصحاء، وسبل حصولهم على الخدمات المقدمة من الجامعة للطلاب ذوي الهمم.