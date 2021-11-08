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مصرع نقاش سقط من الطابق الخامس أثناء العمل في المنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
03:33 م | الإثنين 08 نوفمبر 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

لقي نقاش مصرعه، اليوم، إثر سقوطه من الطابق الخامس بإحدى العمارات الكائنة أمام قسم شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بعد اختلال توازنه أثناء العمل، وعلى الفور تواجدت قوات الشرطة بمكان الواقعة ونُقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

 لا توجد شبهة جنائية في مصرع نقاش المنوفية

وتجمع عدد من أهالي مدينة شبين الكوم بالمنوفية، بمحيط الواقعة، لمعرفة أسباب الوفاة، وقامت قوات الشرطة بإبعاد المواطنين عن محيط الحادث، لحين وصول سيارة الإسعاف ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وأكد مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النقاش سقط من الطابق الخامس ولقي مصرعه في الحال، نافيا وجود أي شبهة جنائية في الوفاة، موضحا أن سبب سقوطه هو اختلال توازنه أثناء عمله في الطابق الخامس.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارا بالحادث

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم، بمصرع نقاش، سقط من الطابق الخامس بإحدى العمارات، ولقي مصرعه في الحال، وتم إخطار النيابة العامة التي تباشر التحقيقات في الواقعة .

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