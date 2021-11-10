رئيس «المنوفية الأزهرية»: المنادون بتعديل مناهجنا يسعون إلى هدم التراث

استنكر الشيخ عبدالعزيز النجار، رئيس منطقة المنوفية الأزهرية، الأصوات التي تنادي بتعديل مناهج الأزهر، وحذف أجزاء كبيرة منه بدعوى أنها تؤسس للفكر المتطرف، قائلًا: «هؤلاء يريدون أن ينالوا من التراث الإسلامي القديم الحديث».

وأضاف «النجار» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الأزهر عندما يُدرِّس فهي دراسة أكاديمية ويدرس مذهب أو منهج شيخ ما، لكن لا يمكن أنه يؤيده أو يقلده في المسائل التي ربما لا تتناسب مع العصر، ولا يمكن أن تمتد يد إلى التراث لكي تغيره أو تحذف منه أو تضيف إليه.

الأزهريون لا يتأثرون بالأفكار الشاذة

وتابع: «نحن نعلم أن الأزهريين لا يتأثرون بهذا، بدليل أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، درس هذه المناهج القديمة وهو من يدعو إلى الحداثة والسلام على مستوى العالم، وهو الذي دعا إلى وثيقة الأخوة الإنسانية والتعامل على أساس الإنسانية، ولو أن هذه المناهج تؤثر فينا ما رأينا علماء الأزهر يتقدمون في كل المؤتمرات بالدعوة إلى السلام والأمن والأمان على مستوى العالم والإنسانية لا على مستوى المعتقد».

وأشار إلى أن الأزهر يدافع عن الشريعة الإسلامية ويتصدى لجميع الأفكار الشاذة التي تتسلّل إلى عقول الشباب عن طريق أصحاب الأجندات الخاصة الذين يستغلون الدين لمصلحتهم، وهو على مدار العصور يُدافع عن الأوطان والأديان السماوية، سواء كان الإسلامي أو المسيحي أو اليهودي.

تأثير الأزهر على مدى العصور

ولفت إلى أن الأزهر يتسم بالوسطية وهو منهجه الذي انتهجه عبر العصور، وكان له أثر كبير بأن يلتف حوله كثير من العلماء والمفكرين على مستوى العالم، خاصة في ظل وجود مدارس متشددة ومتطرفة.

وأكد أن الأزهر بعلمائه الأجلاء الذين يجوبون العالم، يُصححون الصورة المشوهة في عقول الشباب وهذا له أثر كبير على استقرار العالم من أقصاه إلى أقصاه.