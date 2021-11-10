صحيفة كويتية: الحكومة توقف جميع التأشيرات للبنانيين

لا تزال أصداء الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج مستمرة، وذلك على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي فيما يتعلق بالحرب على اليمن، وفي هذا الصدد قالت صحيفة القبس الكويتية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر أمنية، إن الكويت أصدرت قرارا بوقف جميع أنواع التأشيرات للبنانيين.

وقف جميع التأشيرات للبنانيين بالكويت

وأضافت الصحيفة، أن القرار يشمل وقف إصدار جميع الزيارات بأنواعها سواء كانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، مشيرة الى أن اللبنانيين الدين لديهم إقامات داخل البلاد غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية، قد استدعت، الأسبوع الماضي، سفيرها من لبنان، وطلبت مغادرة القائم بأعمال سفارة لبنان لديها خلال 48 ساعة، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

وفي سياق متصل، تسببت تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، التي أدلى بها في لقاء مسجل خلال شهر أغسطس الماضي، عن السعودية، في أزمة بين لبنان وعدد من دول الخليج العربي، ويأتي ذلك بعد وصف جورج قرداحي، الحرب على اليمن من قبل التحالف العربي الذي تقوده السعودية بـ «العبثية»، وأن ما تقوم به جماعة «أنصار الله» الحوثية اليمنية يعد دفاعا عن النفس.

طرد السفير اللبناني وسحب السفير السعودي

وكانت التصريحات قد أثارت جدلاً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر البعض أن تصريحات جورج قرداحي هي بمثابة إساءة للسعودية، مما دفع المملكة العربية السعودية الى طرد السفير اللبناني من أراضيها بالتزامن مع سحب السفير السعودي من لبنان.

سحب الإمارات والبحرين دبلوماسيها من لبنان

وفي السياق ذاته، أعلنت دولة الإمارات، في 30 أكتوبر الماضي، سحب دبلوماسييها من الجمهورية اللبنانية، كما قررت منع مواطنيها من السفر إلى لبنان، وتابعتها دعوة وزارة الخارجية في البحرين، بمغادرة مواطنيها من لبنان، وترك أراضيها فورا بسبب توتر الأوضاع.