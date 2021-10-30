أزمة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.. استدعاء للسفراء واتجاه للاستقالة

تطورت أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبنانى جورج قرداحى بشأن السعودية والتحالف العربي والأوضاع في اليمن، وأعلنت الإمارات، سحب دبلوماسييها من الجمهورية اللبنانية، كما قررت منع مواطنيها من السفر إلى لبنان، في الوقت الذي أوضحت فيه وسائل إعلام لبنانية اتجاه قرداحى نحو الاستقالة، وذلك على خلفية تصريحاته قبل توليه مسؤولية وزارة الإعلام في الحكومة اللبنانية.

وأوضح وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، أن قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامناً مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة.

الإمارات تسحب دبلوماسييها من لبنان

كما قررت الكويت، اليوم السبت، مغادرة القائم بأعمال السفارة اللبنانية لديها خلال 48 ساعة، واستدعاء سفيرها في لبنان للتشاور، على خلفية التصريحات الأخيرة لجورج قرداحى.

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت أمس، استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ48 ساعة، وقررت وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، وذلك على خلفية أزمة التصريحات التي سبق وأدلى بها وزير الإعلام اللبنانى جورج قرداحى بشأن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

كما لحقت البحرين بالسعودية أمس، وطلبت من سفير لبنان لدى مملكة البحرين مغادرة أراضي المملكة خلال 48 ساعة.

الرئيس اللبناني يؤكد حرصه على العلاقات مع السعودية

فيما أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، حرصه على إقامة أفضل وأطيب العلاقات مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وترسيخ العلاقات من خلال توقيع الاتفاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بحيث لا تؤثر عليها المواقف والآراء التي تصدر عن البعض، وتتسبب بأزمة بين البلدين وفقا لشبكة سكاي نيوز.

واعتبر عون، إثر متابعة المداولات التي طرحت خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، مساء الجمعة، لمعالجة تداعيات موقف المملكة العربية السعودية الأخير، بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحى، أنه من الضروري أن يكون التواصل بين البلدين في المستوى الذي يطمح إليه لبنان في علاقاته مع المملكة ومع سائر دول الخليج.

قرداحى يتجه نحو الاستقالة

فيما التقى وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحى، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في مقر إقامته بكركى، وغادر قرداحى بعد لقاء استمر نحو 45 دقيقة دون الكشف عن مضمون اللقاء.

وأوضح المسؤول الإعلامي في بكركي وليد غياض، أنّ قرداحى أعرب عن عدم تمسكه بأى منصب وزاري، فيما دعاه الراعي إلى تغليب مصلحة لبنان فوق أيّ مصلحة أخرى وفقا لصحيفة النهار اللبنانية.

ويشار إلى أن رئيس الوزراء اللبناني، شدد على أن موقف وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحى، والذي أعلنه قبل توليه مهامه الوزارية، لا يمثل رأي الحكومة، مؤكدا حرص لبنان على العلاقات اللبنانية - الخليجية؛ مبديا أسفه لقرار السعودية باستدعاء سفيرها من لبنان.