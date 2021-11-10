كيف استفادت شركات الأدوية من جائحة كورونا؟.. أداء مالي جيد وقفزات سعرية

حققت أغلب شركات الأدوية المدرجة في السوق المصري بالقطاعي العام والخاص والمدرجة بالبورصة المصرية، نموًا ملحوظًا في أرباحها خلال الفترات المالية الأخيرة، وبعد ظهور جائحة كورونا، سواء فترة التسعة أشهر أو الأرباح السنوية.

جائحة كورونا التي أحدثت قفزة في مبيعات الأدوية

ويرى المحللون، أن الأداء الإيجابي للقطاع والمتوقع استمراره خلال الفترة المقبلة، يرجع إلى عدة عوامل أبرزها جائحة كورونا التي أحدثت طفرة في مبيعات الشركات ومع عودة الزيارات للمستشفيات، بعد حالة من الركود في الموجة الأولى لفيروس كورونا خوفاً من انتشار العدوى.

عطا: زيادة المبيعات والاهتمام بالصحة داعم لنتائج الشركات

وقال محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن قطاع الأدوية بالسوق المصري أحد أهم القطاعات في الوقت الحالي فهو قطاع يضم شركات ذات ملاءات مالية قوية وتمتلك الكثير من المقومات لتحقيق معدلات نمو جيدة في أرباحها، وخاصة بعد عام من انتشار كورونا الذي أدى إلى تغيرات جوهرية في أداء وشكل القطاع.

وأوضح عطا، أنه في ظل جائحة كورونا تصدرت صناعة الأدوية المشهد محليًا وعالميًا، متابعًا أن هناك نمو في المبيعات يصل إلى 20 % وسجلت غالبية شركات الأدوية المدرجة بالبورصة المصرية سواء التابعة للقطاع الخاص أو العام نمو سنوي في أرباحها خلال الفترة الماضية.

وأرجع عطا، هذا النمو إلى عدة أسباب من أهمها الاهتمام بالصحة العامة للفرد لتجنب العدوى الذي أدى بالتبعية إلى الأقبال الكثيف على شراء الفيتامينات ومقويات المناعة وغيرها من الأدوية التي أثرت بشكل كبير في زيادة المبيعات لشركات القطاع بشكل ملحوظ خلال عام الكورونا.

عيد: جائحة كورونا تعظم أهمية القطاع في السوق

قال حسام عيد، محلل مالي بشركة إنترناشيونال للأوراق المالية، إن أهمية قطاع الأدوية والرعاية الصحية زادت بعد جائحة كورونا، وهو قطاع يعتبر من أهم القطاعات بالبورصة، يضم أكثر من 18 شركة بين مصنعين وموزعين.

وأضاف عيد، تأثر القطاع بجائحة كورونا بشكل إيجابي، حيث ارتفعت نسبة مبيعات الشركات بالقطاع العام والخاص، فضلاً عن تحقيق معدلات نمو في أرباحها، الأمر الذي انعكس على أداء القطاع في البورصة، وأيضًا كان هناك رغبة في الاستحواذ على بعض الشركات المقيدة بالقطاع والتي قد حققت نجاحًا كبيرًا وطفرة في نتائج الأعمال السنوية.

ويتوقع عيد، أن يشهد قطاع الأدوية والرعاية الصحية بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وبعد الإعلان عن نتائج الأعمال السنوية للشركات أداء إيجابي بالتعاملات اليومية، وتحقيق مكاسب سعرية مرتفعة.

أداء مالي وقفزات سعرية في أسهم الشركات

- ابن سينا فارما

حققت الشركة نمواً في نتائجها المالية خلال النصف الأول من 2021، بنسبة 17.7% على أساس سنوي، حيث بلغ صافي الأرباح 104.75 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2021، مقارنة أرباح بلغت 88.9 مليون جنيه في نفس الفترة من العام 2020، وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 10.12 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 8.87 مليار جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية «ايبيكو»

حققت الشركة ارتفاع طفيف في الأرباح في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021، حيث حققت بلغت الأرباح 358 مليون جنيه أرباح مقارنة مع 339 مليون أرباح محققه في نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ نصيب السهم من الأرباح المرحلة 4.5 جنيه للسهم، وحققت الشركة نمو بنسبة 45% في مجال تصدير الدواء خلال النصف الأول من عام 2021، ويتداول سهم الشركة حول مستويات سعرية 39.5 جنيه.

- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

بلغت إجمالي أرباح الشركة بعد خصم الضريبة 25.5 مليون جنيه في آخر ربع معلن العام الجاري، وبلغ نصيب السهم من الأرباح طبقا لأخر تحديث بلغ 4.7 جنيه وتسعى الشركة دائما للوصول إلى معدلات نمو قوية عام بعد عام من خلال زيادة المبيعات، ويتداول سهم الشركة حول مستويات سعرية 53.5 جنيه.

- القاهرة للأدوية

حققت الشركة أرباح بلغت 124 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 109 مليون جنيه عن نفس الفترة بالعام السابق، أي بمعدل نمو في الأرباح بلغ نحو 14 %، ويبلغ نصيب السهم من الأرباح بلغ 5.5 جنيه، ويتداول السهم حول مستويات سعرية 34.5 جنيه.